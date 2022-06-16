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橙縣撥款百萬宣導反仇恨 設網站5語言助民眾舉報

爾灣市訊
橙縣縣政府推出Hate Hurts Us All擴大宣導反仇恨理念。（記者蕭迪玉／攝影）
橙縣縣政府推出Hate Hurts Us All擴大宣導反仇恨理念。（記者蕭迪玉／攝影）

根據橙縣人際關係委員會的統計，以亞裔為目標的仇恨犯罪在2020年激增達18倍之多，上月發生在拉古納伍茲台灣長老教會的槍擊案，雖然不是起因於種族歧視，仍被執法單位視作仇恨犯罪。橙縣縣政府特別通過撥款100萬元推動反仇恨宣導，以五種語言鼓勵舉報仇恨犯罪或仇恨事件，並自本周正式啟動以「仇恨傷害你我」（HateHurtsUsAll.org）為主題的網站，擴大反仇恨的宣導與教育。

橙縣人際關係委員會13日在爾灣市政府舉行線上及實體會議，邀請縣府官員及非營利組織參與反仇恨宣導，橙縣人際關係委員會副主席王頌茹（Jennifer Wang）指出，受新冠疫情影響而引發的仇亞事件激增，就連擔任橙縣衛生長的周昭龍醫師也成為攻擊的對象，在橙縣兩位亞裔縣委Andrew Do 及Lisa Bartlette的倡議下，縣委會通過撥款100萬元作為宣導對抗仇恨犯罪之用。縣委會希望以「仇恨傷害你我」的標語，凸顯仇恨並不只對直接受害人造成身心上的衝擊，也是對整個族群的傷害。

成立於1971年的橙縣人際關係委員會以對抗歧視、化解衝突為宗旨，自1990年代起每年追蹤橙縣仇恨犯罪及事件，最近幾年隨著亞裔人口增加，仇亞事件也逐年上升。同時，根據橙縣一些非營利組織收集的資料，許多居民即使碰上仇恨事件，也不會主動舉報，造成仇恨犯罪案件統計數字偏低。

橙縣縣政府此次撥款將以多語言及多通道的作法，鼓勵居民舉報仇恨事件，舉報方式包括電話、簡訊、電郵或是在網站上匿名舉報。「仇恨傷害你我」網站也會以英文、中文、西班牙文、韓文及越南文五種語言提供服務。

非營利組織橙縣人際關係協會（OC Human Relations）將會推出一系列有關仇恨犯罪的講座，橙縣各級學校、企業或民間組織都可申請派人前往主講。

此外，宣導活動將結合本地的非營利組織，一起舉辦促進族群交流、化解仇恨的活動，例如猶太裔團體、回教社團、亞裔社區組織、跨性別社團等等。

橙縣人際關係委員會副主席王頌茹呼籲各族裔、宗教及跨性別社團攜手對抗仇恨。（記者蕭...
橙縣人際關係委員會副主席王頌茹呼籲各族裔、宗教及跨性別社團攜手對抗仇恨。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣 仇恨犯罪 亞裔

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