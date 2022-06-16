美華文藝季春季講座 6/18線上聊海上絲路 世報讀者免費入場

由人文磚基金會暨美華人文學會策畫主辦的2022美華文藝季春季講座（10）文學與傳承系列，將於6月18日（週六）晚6時至8時在線上舉行，將邀請任教於洛杉磯加大人類學系與亞洲語言文化系的教授李旻，主講「古代中國海洋貿易網絡的考古研究 ：從長沙窯到漳州窯」。（主辦單位提供）

由人文磚基金會暨美華人 文學會策畫主辦的2022美華文藝季春季講座（10）文學與傳承系列，將於6月18日（周六）晚6時至8時在線上舉行，將邀請任教於洛杉磯加大 人類學系與亞洲語言文化系的教授李旻，主講「古代中國海洋貿易網絡的考古研究：從長沙窯到漳州窯」，重點將從考古談海上絲路史前史，中國的陶瓷何時開始流行全球的幾個重要轉折，歡迎對海上絲路歷史有興趣的朋友免費參加。

主辦單位指出，大航海時代之前，東西方海上貿易即有悠久的往來歷史。此次講座將從考古研究談海上絲路、瓷器貿易全球化。中國從戰國（公元前五世紀）秦漢時代開始，連接南洋與西洋的海洋貿易，成為古代中國貿易網絡的組成部分。隋唐時代（第六至十世紀）的揚州和廣州更是番商雲集的重要樞紐。

講座將通過沉船，港口，窯址的考古發現，探討從隋唐到明末近千年間海洋貿易網絡與物資的兩個重要轉折：從唐代番商主導的海上貿易向宋元時代中國船隻主導的轉折，晚明時代從亞洲貿易網絡看早期全球貿易的轉折。這兩個轉折使得中國陶瓷成為早期全球化的象徵。

唐代國力鼎盛，揚州也達到極盛巔峰，曾是大唐最重要港口城市，對外交流門戶，堪比今日美國的紐約。

該場講座的美中時間是6月18日（周六）晚8時至10時；美東時間是6月18日（周六）晚9時至11時；台北亞洲時間是6月19日上午(周日）9時至11時。有意參加者可在6月18日之前登記：https://conta.cc/3tvBNGq；

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