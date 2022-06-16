爾灣表揚傑出市民 4華裔登榮譽牆

爾灣中文學校校長鍾幼蘭獲爾灣市議會表揚，並列名市府榮譽牆，圖左起市長康恩、鍾幼蘭、市議員金太美、郭正明及艾格倫（Larry Agran）。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣 市議會14日公開表揚20多位傑出市民及社區領袖，由市長康恩(Farrah Khan)頒贈獎牌，獲獎者的名字已加入市府旁的榮譽牆上，表彰他們長期服務社區的貢獻，今年獲獎的華裔包括南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭（Yulan Chung）、橙縣 亞太裔社區聯盟（OC Asian and Pacific Islander Community Alliance）執行主任傅瑪莉（Mary Anne Foo）、爾灣學區 教委余凱澤(Cyril Yu)及爾灣市經理祁志豪(Oliver Chi)。

爾灣市長康恩致詞說，爾灣中文學校自1976年成立以來，為許多學生提供語文及文化教育，鍾幼蘭擔任執行長及校長十年，領導有方，並獲選出任市府DEI（Diversity, Equality & Inclusion)委員，對促進爾灣市多元文化發展貢獻卓著。傅瑪莉創辦並擔任橙縣亞太裔社區聯盟執行主任20多年，長期服務橙縣各族裔弱勢群體，她也是爾灣聯合學區家長會、北木高中樂團後援會，及北木少棒隊後援會的領導人之一。

當日獲表揚的還有爾灣學區教委余凱澤(Cyril Yu)、爾灣市經理祁志豪(Oliver Chi)、爾灣市警局前局長Mike Hamel、霍格醫院資深副總裁Marcy Brown，及爾灣市議員金太美（Tammy Kim）等人。

爾灣市自2006年起，在市政府旁的公園中設立榮譽牆，以表彰對社區作出卓越貢獻者，迄今已有超過400人獲此殊榮，市府定期於單數年的11月及12月接受提名，次年確認獲獎名單後，舉辦公開表揚儀式，並將獲選的個人或團體列入市府榮譽牆上。