我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

爾灣表揚傑出市民 4華裔登榮譽牆

爾灣市訊
爾灣中文學校校長鍾幼蘭獲爾灣市議會表揚，並列名市府榮譽牆，圖左起市長康恩、鍾幼蘭、市議員金太美、郭正明及艾格倫（Larry Agran）。（記者蕭迪玉/攝影）
爾灣中文學校校長鍾幼蘭獲爾灣市議會表揚，並列名市府榮譽牆，圖左起市長康恩、鍾幼蘭、市議員金太美、郭正明及艾格倫（Larry Agran）。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣市議會14日公開表揚20多位傑出市民及社區領袖，由市長康恩(Farrah Khan)頒贈獎牌，獲獎者的名字已加入市府旁的榮譽牆上，表彰他們長期服務社區的貢獻，今年獲獎的華裔包括南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭（Yulan Chung）、橙縣亞太裔社區聯盟（OC Asian and Pacific Islander Community Alliance）執行主任傅瑪莉（Mary Anne Foo）、爾灣學區教委余凱澤(Cyril Yu)及爾灣市經理祁志豪(Oliver Chi)。

爾灣市長康恩致詞說，爾灣中文學校自1976年成立以來，為許多學生提供語文及文化教育，鍾幼蘭擔任執行長及校長十年，領導有方，並獲選出任市府DEI（Diversity, Equality & Inclusion)委員，對促進爾灣市多元文化發展貢獻卓著。傅瑪莉創辦並擔任橙縣亞太裔社區聯盟執行主任20多年，長期服務橙縣各族裔弱勢群體，她也是爾灣聯合學區家長會、北木高中樂團後援會，及北木少棒隊後援會的領導人之一。

當日獲表揚的還有爾灣學區教委余凱澤(Cyril Yu)、爾灣市經理祁志豪(Oliver Chi)、爾灣市警局前局長Mike Hamel、霍格醫院資深副總裁Marcy Brown，及爾灣市議員金太美（Tammy Kim）等人。

爾灣市自2006年起，在市政府旁的公園中設立榮譽牆，以表彰對社區作出卓越貢獻者，迄今已有超過400人獲此殊榮，市府定期於單數年的11月及12月接受提名，次年確認獲獎名單後，舉辦公開表揚儀式，並將獲選的個人或團體列入市府榮譽牆上。

三位爾灣市DEI委員獲選列名爾灣市榮譽牆，圖左起：Amilcar Aaron、M...
三位爾灣市DEI委員獲選列名爾灣市榮譽牆，圖左起：Amilcar Aaron、Mary Anne Foo 及鍾幼蘭。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣 學區 橙縣

上一則

美華文藝季春季講座 6/18線上聊海上絲路 世報讀者免費入場

下一則

南加大旁 男與女友車內遭濫射身亡

延伸閱讀

爾灣華裔青少年 瑞獅與祥龍開光

爾灣華裔青少年 瑞獅與祥龍開光
州眾議會第73選區重劃含爾灣市 有利崔錫浩

州眾議會第73選區重劃含爾灣市 有利崔錫浩
南加爾灣屋主大喊嚇跑入室盜竊賊 警方視頻直擊追捕過程

南加爾灣屋主大喊嚇跑入室盜竊賊 警方視頻直擊追捕過程
拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城

拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城
印度、巴基斯坦總理釋善意「盼解決喀什米爾問題」 關係露曙光

印度、巴基斯坦總理釋善意「盼解決喀什米爾問題」 關係露曙光
巴基斯坦變天 「豪門出身」新總理 曾因軍變被放逐

巴基斯坦變天 「豪門出身」新總理 曾因軍變被放逐

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚