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鑽石吧傳郵箱竊案 連車內物品也被偷

記者張庭瑜/洛杉磯報導
被竊郵箱及竊賊丟置在地的盒子。（董筱翠提供）
被竊郵箱及竊賊丟置在地的盒子。（董筱翠提供）

洛杉磯縣華人居民比例極高的鑽石吧（Daimond Bar），位於銀尖路(silvertip Dr)的多戶民宅，6月14日凌晨約12時許來了竊賊，除了偷走每一家郵箱裡的信件，還打破兩部汽車的玻璃，並將其中一部車裡的背包偷走。由於案發時居民都在睡覺，並未察覺異樣，天亮後才發現竊案。

鑽石吧多戶民宅於深夜遭到駕駛著銀色豐田（Toyota）可樂娜（CORONA）汽車的紅衣竊賊，挨家挨戶翻查郵箱，竊取值錢信件及車中物品。許多居民信件被竊，更有一名住戶放置於車內的背包被竊取成功。

華裔受害屋主董筱翠表示，她早上遛狗時才發現遍地都是被撕毀的郵件，原本以為是野生動物翻找食物時意外損壞，直至發現接連好幾個街區的郵箱都慘遭毒手，才意識到事態嚴重。

而在街坊鄰居們發現到自家郵件被竊後，便調閱了監視器，清楚的發現竊賊挨家挨戶查找郵箱。一名車內物品被竊的車主表示，他被竊取的背包為平時用於遛狗所用，還好包內只有20元並無太大損失。

董筱翠表示，約十年前曾同樣發生過郵件竊取案，當時她把要寄出約400元的支票置放於郵箱中，被竊後經過竊賊反覆水洗，成功改為800元。此後她便不敢再放值錢郵件於郵箱內。而在竊案發生後，許多鄰居也將郵箱改為用鑰匙鎖的郵箱。

警方於事後已到現場調查。

周遭鄰居換為鑰匙鎖的郵箱。（董筱翠提供）
周遭鄰居換為鑰匙鎖的郵箱。（董筱翠提供）

鑽石吧 汽車 支票

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