洛縣政委員會 探討從嚴管制槍枝

洛杉磯縣政委員探討新的槍枝管制措施。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，有鑑於不斷上升的槍枝暴力事件，與全國大規模槍擊案頻發生，洛杉磯縣政委員會14日投票 決定，探討洛縣 槍枝管制措施。

該措施由縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和蘇麗絲 （Hilda Solis）合作撰寫，主要是授權縣政府律師檢查槍枝管制措施，如年齡限制、背景調查、紅旗法（red flag laws）和禁止某些武器是否可合法通過等。

韓珍妮告訴「目擊者新聞」（Eyewitness News）說，「我非常相信，若在洛縣制定一些法規，將可挽救生命。我希望縣政府律師可告訴縣政委員會，是否可在洛縣制定更嚴格的槍枝立法。」

她以一項聯邦禁飛名單上的法律為例指出，「我認為這些人不該擁有槍枝，所以我想知道，我們是否可制定類似『若無法搭乘飛機，就不能在洛縣擁有槍枝』一類的法律。」

四年多前，縣政委員會要求提供類似槍枝管制報告，洛縣府律師整理了一份機密文件，但當時縣政委員會選擇不採取行動。

槍枝權利倡導者說，當地限制槍枝的法律屬違憲，且證明是無效的。

槍枝政策聯盟（Firearms Policy Coalition）法律政策（Legal Policy）主任羅拉希爾（Mattew Larosiere）說，「所有類似槍枝管制中所做的大多數事情，都會增加合法槍枝擁有者成本與複雜性。」

據悉，洛縣府律師有兩個月時間，審查2018年的槍枝安全分析，還有三個月時間提出更新現有法律的方向。