南加職業發展峰會 數百中國留學生參加

圖為「南加州職業發展峰會」活動現場。（任向東提供）

2022「南加州職業發展峰會」日前在聖塔安那市舉行。由美西南中國學生學者聯誼會（SW-CSSA）與爾灣加大 中國學生學者聯誼會（UCI-CSSA）聯合舉辦，是服務美西南地區各大學中國留學生 群體職業發展的峰會。中國駐洛杉磯總領館教育組領事曹乾、王群、楊麗君應邀參加。

活動內容包括，參與者與招聘企業人力資源負責人直接交流，企業宣講，現場提供模擬面試與簡歷輔助等，參加峰會的中國留學生有數百人。

美西南學聯主席錢天慧說，此次峰會得到40多個院校中國留學生聯誼會支持。多年來，中國留學生聯誼會作為一個由留學生成立並獨立運作的組織，一直致力幫助支持海外中國留學生。

爾灣加大中國學生學者聯誼會主席徐鎬喆表示，活動目的是為加州所有中國留學生在畢業季期間，提供一個就業應聘平台。作為主辦方之一，學聯團隊做了大量籌備工作，包括尋找場地、尋找優質企業、策畫、宣導，以及現場服務團隊安排等環節。

美西南學聯由近40所大學中國學生學者聯誼會組成，本次峰會也是該學聯在新冠疫情開始後首次大型的線下活動。活動還為距離較遠的洛杉磯加大、南加大 及內陸地區河濱加大等參與學生，安排巴士接送服務。河濱加大中國學生學者聯誼會主席張詩曼說，該校有近30名學生參加峰會。