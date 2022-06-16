科羅拉多河水位直落 8月美西恐擴大限水

科羅拉多河20年來水量持續減少，密德湖與鮑爾湖蓄水量目前皆為新低。圖為密德湖。（法新社）

美西最大供水來源科羅拉多河受到全球氣候變遷影響，近20年來水量持續減少，特別是今年度又面臨大旱，流域最大兩個水庫，密德湖與鮑爾 湖目前的水量都已經逼近新低，一旦無法供水，美西2500萬人都將同蒙其害。為了避免最糟情況發生，聯邦墾務局最快在8月前就會擬出未來一年的節水計畫，南加 居民可能要做好心理準備。

科羅拉多河限制供水的影響有多大？以去年為例，亞利桑納州的農業節水措施致使大量農地休耕，還在運作的農場全靠超抽地下水支應。南加目前雖然還不在限水名單中，但是密德湖與鮑爾湖的水量再繼續降低，60天內就可能面臨更嚴峻的限水管制。

狀況有多糟？南內華達水務局的總經理John Entsminger指出，密德湖的水位目前還有海拔1045呎，但是降到895呎以下，水就漫不過胡佛大壩，無法供應加州 、亞歷桑納、新墨西哥州，「直白地說，150呎的水量決定2500萬人的未來」。鮑爾湖的供水限制已經開始，因為蓄水量只剩27%，再低的話，格倫峽谷大壩就無法發電。

聯邦墾務局（Bureau of Reclamation）局長圖騰（Camille Calimlim Touton）近日在聯邦參議院答詢時表示，美西缺水的事已經不是一州一市能夠解決的了，如果聯邦再不保持密德湖（Lake Mead）與鮑爾湖（Lake Powell）的蓄水量，未來的傷害將會更大，因此整個科羅拉多河流域的供水量，明年度必須減少200萬英畝呎至400萬英畝呎。作為對照基準，加州分配的水量為440萬英畝呎，亞利桑納為280萬英畝呎。

對依靠科羅拉多河流域供水的七州，墾務局預計60天內公布限水計畫，而且墾務局有凌駕各州的權限。雖然局長圖騰並未細說，但據瞭解，一旦各州無法達成共識，聯邦內政部將強制減少或中斷供水，因此圖騰希望各州專注於談判協調，最好在60天內達成節水協議。