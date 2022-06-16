我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

科羅拉多河水位直落 8月美西恐擴大限水

編譯組／綜合報導
科羅拉多河20年來水量持續減少，密德湖與鮑爾湖蓄水量目前皆為新低。圖為密德湖。（法新社）
科羅拉多河20年來水量持續減少，密德湖與鮑爾湖蓄水量目前皆為新低。圖為密德湖。（法新社）

美西最大供水來源科羅拉多河受到全球氣候變遷影響，近20年來水量持續減少，特別是今年度又面臨大旱，流域最大兩個水庫，密德湖與鮑爾湖目前的水量都已經逼近新低，一旦無法供水，美西2500萬人都將同蒙其害。為了避免最糟情況發生，聯邦墾務局最快在8月前就會擬出未來一年的節水計畫，南加居民可能要做好心理準備。

科羅拉多河限制供水的影響有多大？以去年為例，亞利桑納州的農業節水措施致使大量農地休耕，還在運作的農場全靠超抽地下水支應。南加目前雖然還不在限水名單中，但是密德湖與鮑爾湖的水量再繼續降低，60天內就可能面臨更嚴峻的限水管制。

狀況有多糟？南內華達水務局的總經理John Entsminger指出，密德湖的水位目前還有海拔1045呎，但是降到895呎以下，水就漫不過胡佛大壩，無法供應加州、亞歷桑納、新墨西哥州，「直白地說，150呎的水量決定2500萬人的未來」。鮑爾湖的供水限制已經開始，因為蓄水量只剩27%，再低的話，格倫峽谷大壩就無法發電。

聯邦墾務局（Bureau of Reclamation）局長圖騰（Camille Calimlim Touton）近日在聯邦參議院答詢時表示，美西缺水的事已經不是一州一市能夠解決的了，如果聯邦再不保持密德湖（Lake Mead）與鮑爾湖（Lake Powell）的蓄水量，未來的傷害將會更大，因此整個科羅拉多河流域的供水量，明年度必須減少200萬英畝呎至400萬英畝呎。作為對照基準，加州分配的水量為440萬英畝呎，亞利桑納為280萬英畝呎。

對依靠科羅拉多河流域供水的七州，墾務局預計60天內公布限水計畫，而且墾務局有凌駕各州的權限。雖然局長圖騰並未細說，但據瞭解，一旦各州無法達成共識，聯邦內政部將強制減少或中斷供水，因此圖騰希望各州專注於談判協調，最好在60天內達成節水協議。

鮑爾 加州 南加

上一則

惠薩案 涉賄亞裔商辯稱誤會

下一則

洛縣政委員會 探討從嚴管制槍枝

延伸閱讀

「 加州房貸救濟計劃」降低收入門檻 擴大申請資格

「 加州房貸救濟計劃」降低收入門檻 擴大申請資格
聯邦利率40年歷史回顧 大幅升降息原因總整理

聯邦利率40年歷史回顧 大幅升降息原因總整理
學校規定女生必須穿裙 聯邦上訴法院裁定違憲

學校規定女生必須穿裙 聯邦上訴法院裁定違憲
國會暴亂聽證後 內華達、南卡初選 測試川普影響力

國會暴亂聽證後 內華達、南卡初選 測試川普影響力
不顧紐森反對 加州議會通過3000億預算

不顧紐森反對 加州議會通過3000億預算
白宮擬停徵聯邦燃料稅 異見多

白宮擬停徵聯邦燃料稅 異見多

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚