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洛縣兒童營養午餐 8月5日前免費派送

洛杉磯訊
洛縣免費營養午餐於6月13日開始派送到8月5日。（洛縣公園和娛樂部截圖）
洛縣免費營養午餐於6月13日開始派送到8月5日。（洛縣公園和娛樂部截圖）

洛杉磯縣政府將於6月13日開始，於洛縣各大公園為兒童免費派送營養午餐，活動將持續到8月5日；洛縣官員表示，派送目的在於希望兒童們能在夏日時一樣獲得足夠的營養，並健康發育。

該計畫由洛杉磯縣公園休閒局（Los Angeles County Department of Parks and Recreation ），與聯邦農業部（US Department of Agriculture）、加州教育部（the California Department of Education）、洛杉磯縣縣政委員會（LA County Board of Supervisors ）和洛縣公共衛生局（LA County Board of Supervisors and the county's Department of Public Health）合作推出，旨在幫助減少有肥胖症困擾，或是有困難獲得食物的兒童的比率，並為他們於暑期時能有多個營養健康的餐點選擇。

洛縣公園休閒局局長岡薩雷斯 (Norma Garcia-Gonzalez) 表示，營養不均衡極有可能對兒童健康發育產生重大負面影響，並大幅增加患抑鬱症或是其他心理疾病的可能性。而通過該局的夏日計畫將幫助許多家庭減輕負擔，特別是在頗有經濟壓力的非常時期，我相信我們的計畫將讓許多孩子受惠此案，並藉此獲得足夠的營養。

這項夏日午餐服務計畫將持續供應到8月5日，參與的公園均在小學、國中或高中的就近區域提供服務，預估將有50%學生受惠。屆時周一至周五的中午12時到下午1時供應午餐，下午3時至4時供應點心，餐點內容包含蔬菜、水果、堅果和牛奶、奶酪和酸奶等乳製品，但6月20日和7月4日將會暫停午餐供應。

任何18歲以下的人皆有資格獲得營養午餐和點心，詳細午餐派發地點可於洛縣公園休閒局官網查詢：https://parks.lacounty.gov/summerlunch/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=。

洛縣 洛杉磯 教育部

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