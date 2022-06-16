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Fed升息3碼 抑通膨有待觀察

記者啟鉻╱洛杉磯報導

聯準會（Fed）15日決定一次升息3碼，是30年來首見，將聯邦基金利率調升至1.50-1.75%區間，目的是盡快抑制愈加嚴重的通貨膨脹。南加社區華裔專家、學者等認為，聯準會升息動作不及時，抑制通貨膨脹效果還需再觀察一段時間；要想盡快控制物價，首先盡快降低油價。

牛津大學經濟史哲學博士徐永泰認為，現在看來，對未來是否能真正控制通膨，聯準會自己都沒有信心。導致美國通膨最根本原因是，美國現在外債近31兆，是導致通膨的最大原因，次要原因是俄烏戰爭，是通膨導火線。俄羅斯與烏克蘭戰爭，各方都在搶購囤積石油時，將油價推升了。另一方面，聯準會在疫情開始後，為刺激經濟，發了太多的貨幣，問題還是在於聯準會本身。

他說，聯準會處在非常尷尬局面。現在希望在通膨日益嚴峻情況下，將高物價壓下去，這是聯準會調高利率的目的。但現在由於高物價，居民不敢消費，進而導致市場滯銷，即出現所謂高通膨的經濟萎縮。現在聯準會調升利率在歷史上還不是最高的，但這次一次性的升高3碼，還是將投資者嚇到了。要想短期內快些將通膨壓下去，必須首先將油價降下來。

經濟分析人士梁宏武表示，聯準會升息動作不及時，行動遲緩。若經濟衰退加深，就業市場就會受到衝擊。疫情發生後，拜登政府以經濟受到疫情衝擊，為刺激經濟，採取經濟寬鬆政策，向民眾發了很多錢，讓經濟短時間振作起來。但政府對生產供給減少，整個供應鏈發生問題，如此嚴重缺乏清醒認識，政府還認為，這是暫時現象。但現在市場上需求、供給都減少。最終就會出現經濟衰退。雖然聯準會升息會對控制物價起到一定作用，但是否能真正控制通膨，還需觀察一段時間。

貸款專家劉艷秋說，升息對抑制房價有幫助。美國通膨率已經至8.6%，是自1981年以來新高。聯準會一次升息3碼，企業資金周轉成本就會增加。政府過去兩年實施量化寬鬆政策，市場有了過多資金，導致房價維持高位，現在聯準會通過提高聯邦基本利率的辦法，房屋貸款利率也會相應升高。但她認為，聯準會升息動作，短期內對房市影響不會太明顯。

聯準會 升息 利率

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