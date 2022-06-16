惠薩案 涉賄亞裔商辯稱誤會

洛杉磯市前市議員惠薩。(洛杉磯市府網站)

洛杉磯前市議員惠薩（José Huizar）被控受賄和敲詐案，已於6月14日進行陪審團審理的開場陳詞。一名房地產 開發商被爆曾以50萬元行賄市議員，藉此確保惠薩為其有限責任公司在 940號希爾街（ Hill ）規劃的20層住宅大樓掃清障礙，換取開發項目發展順利；開發商本人則宣稱並不知情，表示該筆費用為諮詢費。

聯邦檢察官帕爾默（Cassie Palmer）於洛市聯邦法院向陪審團指出，韓裔 房地產開發商李大容（譯音Dae Yong Lee，另名David Lee）曾於2017年時交託金章宇（譯音Jangwoo Kim，又名Justin Kim）給前市議員惠薩（José Huizar），及其助手埃斯帕扎（George Esparza）50萬，因為李大容正面臨一個工會組織對他的項目的挑戰，該組織威脅要造成重大延誤，並耗資數千萬美元。而在他付款後，成功阻止混合用途開發項目的上訴。

根據法庭紀錄顯示，金章宇和埃斯帕扎在2020年對腐敗指控認罪，承認他們參與了以李的項目為中心的賄賂計畫。在認罪協議中，金章宇表示他保留了2017年7月打算支付給惠薩的10萬元款項。據悉，金章宇原將面臨最高10年的監禁，但他已與檢方達成協議，將以合作換取減少刑期。

李大容及其公司被指控賄賂、不實欺詐和阻撓，其中包含偽造會計和稅務紀錄以掩蓋賄賂行徑。但李大容的辯護律師紐曼（Ariel Neuman）宣稱，政府所列的罪行都是基於金章宇的陳述，當時李大容只是被金章宇不實的話語所欺瞞。金章宇當時宣稱此筆費用是為合法商業用途因而交託給他，並無賄賂任何人的意思，從頭到尾李大容都認為這只是一筆諮詢費。

目前聯邦法院法官沃爾特 (John F. Walter) 在發現針對惠薩的案件可能會掩蓋共同被告的證據之後，將六名被告起訴書拆分為三起單獨的刑事案審判。目前金章宇和埃斯帕扎都對聯邦指控表示認罪，預計將在審判期間為檢方作證。而李大容則列為第一起惠薩貪腐案的被告。

惠薩和前華裔副市長陳紓樺（Raymond Chan）被控利用職務之便，在開發商申請地產項目審查過程中，大肆勒索收受賄賂。被告還包括洛市中心酒店開發公司、中國新世界（Shen Zhen New World I ）。

惠薩被指控獲得150萬元回扣，包括競選捐款，至拉斯維加斯進行私人飛機旅行，與解決助手遭性騷擾 訴訟所需資金等。