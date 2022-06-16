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物價猛漲比政府說的凶

洛城新語

世界正遭遇40年來最嚴重通貨膨脹，美國最嚴重。政府發布數據，指消費物價（CPI）年增率漲8.6%，但一般人感覺，物價至少漲兩三成，有些東西甚至漲50%或更多。有專家說，物價上漲還未到頂，今秋或年底可能更嚴重，大家得有心理準備。

事實很明顯，富裕或高收入家庭生活不受影響，富裕群體每月增加數百至數千元開銷不是大事。但一般薪資階層或打工族，每月增加數百元開銷，汽油貴、食物漲，加州缺水，夏季可能缺電限電，電費也可能隨油價上漲，即使精打細算，美國日子照樣愈來愈難過。

英國BBC把美國通膨最嚴重，歸因於需求太旺、供需失調。疫情影響被打斷的供應鏈、極端氣候造成糧食歉收、俄烏戰爭造成油價大漲，還有中國疫情使生產中斷，影響出口，後遺症還沒顯現。今明兩年，多數人恐難有舒心的好日子過。

兩年多來疫情，首先是豬牛肉、雞蛋等因肉類加工廠感染而漲價，零售和烘焙業成最先漲價的一波；然後，國際海運費大漲近十倍，帶動進口雜貨成衣等上漲。接著，俄烏開戰把油價推至歷史新高點，目前每桶在120美元上下徘徊。

很多人不解，美國已成全球最大產油國，油價為何如脫韁野馬瘋漲？拜登總統要求油公司增產，但每天僅增產100萬桶，不到需求量10%，釋出戰備儲油，也杯水車薪。加州汽油每加侖平均已破6.5元，向8元邁進，通勤族咬牙苦撐，在401K或IRA帳戶因股市暴跌縮水一兩成或更多時，只能靠其他消費撙節。

即使很多企業加薪，但區區數百元難抵物價上漲開銷。已有報導指汽車保險因維修成本提高，也醞釀調高保費。如果電、瓦斯和水費跟著漲，苦日子還在後頭。

很多人質疑，物價為什麼漲這麼多，比政府說的8.6%漲更凶？商家因基本時薪調漲、人力成本上揚、物料成本上漲，不得不調漲售價。但憑良心說，漲價也有「加碼」成分。什麼都漲，同業都漲了，我不趁機多漲一點就吃虧了；何況兩年多疫情損失慘重，漲價多少可「找補」，使很多行業漲價超過正常值。

舉例說，疫前一個饅頭包子賣1.25元或1.5元，比國內貴，現在一個賣2元甚至2.5元更是常態。過去餐館午餐外賣一道菜常在10元以下，現在超過10元，15元者比比皆是。食材、人力都漲，商家不漲不行，但為省錢不上餐館的人多了，恐難增加商家利潤，造成雙輸。

現在相對便宜的，只剩Costco 、Sam's Club和Aldi等大賣場，還有連鎖餐飲如麥當勞、漢堡王等速食調幅甚低，甚至沒漲。它們能做到，為何其他業者不能？網上許多視頻比較美中台食品價格，美國食物即使漲了，仍比國內便宜，但餐館消費等就貴太多，涉及人力等各種成本，資本主義市場自由定價，反而成助長通膨的元凶。

疫情 油價 加州

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