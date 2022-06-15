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想買遊艇卻不知如何入手？ 行家教你把握3原則

記者楊青／洛杉磯報導
根據美國海岸衛隊統計，2020年全美私人擁有的海用遊艇總量為1184萬艘，比2019年的1188萬艘有所下降。（記者楊青／攝影）
根據美國海岸衛隊統計，2020年全美私人擁有的海用遊艇總量為1184萬艘，比2019年的1188萬艘有所下降。（記者楊青／攝影）

如果口袋已經準備好預算，大家一定會想趕快夢想成真，一夜之間遊艇已停靠在自家們前。不過行家表示，如果想要盡量節省，或物超所值，還是要貨比三家，選對時機以最好的價格買最好的東西。

行家們建議的購買遊艇三原則：預留附加價格、貨比三家、適時撿漏。

皇家遊艇聯會（Royal Yachting Association）巡航主管Stuart Carruthers特別提醒，作為奢侈娛樂消費品，遊艇需要定期維護和保養，該成本通常為遊艇購買價格的10%左右，遊艇的價格越高，其保養維護的費用也越高。而如果自家沒有地方停放遊艇，還要考慮長期租借陸地或水面停放的支出。

目前美國海域停放遊艇的價格每呎每年12至240元不等，也就是每呎每年平均50元左右，一艘20呎的船每年停泊費用就上千元。

美國市場上遊艇選擇很多，從計畫購買遊艇開始，需要瞭解與自己預算相吻合的遊艇類型和樣式。互聯網可提供大量相關信息，比如可在最大遊艇交易網之一的YachtWorld上設置警報，一旦有符合條件的遊艇，即使接到通知。

全國汽車零售聯會（NADA）也常有指南，幫助買家及時瞭解遊艇的價格，避免花冤枉錢。

行家表示，很多年一個相似的事實是，很多人砸大錢擁有遊艇，但同時也有很多人不惜虧本想趕快脫手，因此尋找那些因過時而被廠家和商家甩賣的遊艇，或不想繼續支付存儲費用的私人賣家，可能會獲得很大的議價空間，物超所值。有能力大量庫存的經銷商，通常議價的難度比私人賣家要高。

參加遊艇展覽會或航行表演活動，也可能會撿到便宜，商家常常在活動結束之後快速處理參展產品，因此可能給出很大折扣，物美價廉。

一些人認為拍賣會可能是挖寶的好機會，不過行家們卻認為拍賣會陷阱比例太高，除非買家非常擅長修理並且事先檢查過船，否則可能買到燙手山芋。行家特別提醒，玩遊艇不僅是一種花錢的生活方式，也是技術含量相當高的娛樂，足夠資金和持續熱情，缺一不可。

行家表示，購買遊艇，要考慮另外10%的保養和維護費用。（記者楊青／攝影）
行家表示，購買遊艇，要考慮另外10%的保養和維護費用。（記者楊青／攝影）
目前美國海域停放遊艇的價格每呎每年12至240元不等，也就是每呎每年平均50元左...
目前美國海域停放遊艇的價格每呎每年12至240元不等，也就是每呎每年平均50元左右，一艘20呎的船每年停泊費用就上千元。（記者楊青／攝影）

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