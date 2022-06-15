5小時2300元 租遊艇出海 花小錢也能圓夢

好友們周末結伴乘遊艇出海，其樂無窮。（Asahi提供）

不用一次性大額投資，也不用費腦子找地方停船，更不用擔心保養問題，卻同樣可以盡情享受加州 的水上陽光，這方法就是租遊艇出游。

租遊艇出海，近年成為不少南加 人品味生活最IN的假日和周末消閒方式。

「尤其是夏天期間，不提前一周基本上租不到遊艇」，南加釣魚 潛水俱樂部共同股東Kevin郭說，南加州幾乎全年陽光，加上較高的溫度和眾多海灘，海上出遊是周末和假日娛樂一大項目，租遊艇出海，有的人喜歡去潛水，有的喜歡去釣魚，有的則是家人和朋友聚會海上Party，吹吹海風，看看海鳥，運氣好的還能看到大魚群穿梭，極為壯觀。

小朋友乘遊艇出海過生日，很特別。（Asahi提供） 乘遊艇出海，近年成為不少南加人品味生活最In的假日和周末休閒方式。（Asahi提供）

老家北京Kevin初中時就來洛杉磯，玩耍中發現了遊艇管理和出租的生意，於是兩年多前和另外兩位志同道合的朋友一起開辦了釣魚潛水俱樂部，自己有五條遊艇出租，另外幫遊艇的主人管理三條船。

「我們最大的遊艇42呎，可以乘坐12人」，Kevin說，不少人出海還會租個摩托艇，以遊艇為基地，下海騎摩托艇玩。由於商業性的遊艇較大，出租遊艇的同時也搭配專業船長，有船長開船帶大家去玩，遊艇還可以提供潛水員，帶大家潛水，或幫助在海中抓海膽和龍蝦，在船上現煮現吃，或根本不用煮，直接做成日本料理，一級棒。

目前南加州普通的遊艇出租以五小時起跳，每次2300元左右，如果加上別的活動，另外加價。Kevin說，對於很多人來說，出海五至六個小時已經足夠，比如很多華人喜歡釣魚，從長堤港出發15海里處是石斑魚最多的海域，也是海釣愛好者的熱點，很多回頭客。

他們的遊艇不久前還接待了一個單身漢告別派對，因為準新娘喜歡潛水，所以告別單身趴特別選在遊艇上舉辦，一班美女在遊艇上狂歡，然後到卡特琳娜島潛水，開心又難忘。

乘遊艇出海，近年成為不少南加人品味生活最In的假日和周末休閒方式。（Asahi提供）

除了提供遊艇出租服務，Kevin和他的同伴們還替人管理和保養遊艇。

「遊艇比汽車嬌貴很多，所有地方都需要經常保養」，他說，遊艇底部如果沾到水面，需要經常清理船底，防止生物；還有發動機，使用300小時需一小保養，500小時一大保，小保就是普通換機油，大保就是整艘遊艇全部搗鼓一邊。因為船體使用時晃動，加上海水腐蝕較强，很多零件的壽命只有兩到五年，不管是二手還是新的，很多零件某個時期就開始壞，不同的零件出不同的問題，可能只是小問題，但你需要去照顧，否則就成大問題。