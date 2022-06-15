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黃馨祥持有聖文森醫療中心 洛市議員籲安置遊民

編譯組／綜合報導
洛市議員歐法若呼籲保留聖文森醫療中心，提供遊民醫療服務。(聖文森醫療中心臉書)
洛市議員歐法若呼籲保留聖文森醫療中心，提供遊民醫療服務。(聖文森醫療中心臉書)

洛杉磯市Westlake區的聖文森醫療中心（St. Vincent Medical Center）2020年時因為經營不善，賣給華裔富商黃馨祥（Patrick Soon-Shiong），黃馨祥當時將此處作為新冠的防疫醫院。後來洛市議員歐法若（Mitch O'Farrell）提議將此處當成遊民收容與治療中心，不過未獲黃馨祥表態，正準備進行年底決選的歐法若14日重提此事，希望將院址作為遊民安置中心。

洛市議員歐法若呼籲保留聖文森醫療中心，提供遊民醫療服務。圖為歐法若與一群學童過馬...
洛市議員歐法若呼籲保留聖文森醫療中心，提供遊民醫療服務。圖為歐法若與一群學童過馬路。（取自歐法若選民網站）

持有醫療集團NantWorks與洛杉磯時報的黃馨祥稍後回應，他事前並不知道歐法若的記者會，但他同意醫療照顧與心理治療對遊民問題的重要性，因此他樂見與市議會能有深入探討的機會。但對於歐法若當天呼籲，黃馨祥不要轉賣院址以供房地產開發一事，黃馨祥則未多作說明。

聖文森醫療中心2020年轉手後並未引發太多議論，但隨著2022年的洛市選舉，院址的用途又成為政壇焦點之一。除了歐法若舊案重提，指黃馨祥兩年多來不理不睬，市長參選人貝斯（Karen Bass）與梁家訓（Kevin de León）也呼籲黃馨祥將此地做為遊民安置中心，洛杉磯縣也有類似提議。

歐法若除了舉行記者會外，還發起線上連署，希望黃馨祥配合市府，既然醫院舊址與遊民巷近在咫尺，將閒置的院區作為遊民安置中心不是更為合理？因此黃馨祥應該多顧及遊民問題，不該只想著重新開發此地。

遊民 洛杉磯 防疫

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