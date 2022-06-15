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防被追尾反被告 律師提醒拍照存證

記者王若然／洛杉磯報導
遇到車禍後，一定要拍照、拍視頻來保留證據。（示意圖，Unsplash）
遇到車禍後，一定要拍照、拍視頻來保留證據。（示意圖，Unsplash）

在美國，開車發生追尾事故，一般認為後面追尾別人的那輛車應該負全責。然而被追尾車主不應該掉以輕心，否則很可能反過來被對方提告，要求支付高額賠償金。根據車禍案件經驗豐富的鄧彼得律師（Peter S. Deng），在加州，這類反告案件非常多，更有不少華人在這樣的案件中吃虧。

車禍案件經驗豐富的鄧彼得律師稱，遇到車禍，不論大小，都不應掉以輕心。（鄧彼得提供...
車禍案件經驗豐富的鄧彼得律師稱，遇到車禍，不論大小，都不應掉以輕心。（鄧彼得提供）

鄧彼得律師是鄧彼得聯合律師事務所（Law Offices of Peter S. Deng）的負責人，他有20多年的相關職業經驗。鄧彼得說，雖然一般來說追尾的人是過錯方，但美國是法治國家，任何人都可以有根據地提吿。而「追尾車負全責」是一種普遍觀念，並沒有成文的法律規定。在一起追尾事故中，即使是追尾方的過錯，他也可以鑽法律漏洞，反過來以各種理由提告。包括說對方司機酒駕，開車玩手機導致其追尾等。

近日，就發生這樣一起事故，華人司機無端被訛。鄧彼得指出，最近他的一位華裔客戶在貝克斯菲爾德（Bakersfield）一法庭停車場，停好車下車時，車門不小心打到旁邊的車身，當時對方的車身沒有任何剮蹭，而且西裔車主當時的態度非常好，連聲表示「沒關係。」結果這位華裔顧客離開停車場後，便接到保險公司來電，稱剛才發生一起事故，對方稱車子被他撞到，要求賠償。而他以為對方車主態度很好，不會究責，也沒有拍下車身照片。後來他的保險公司賠償了對方，他的保費也因此上漲不少。

那麼在發生車禍時，該如何保護自身權益？鄧彼得說，事故發生後，如果對方態度很好，稱「沒有關係，都是我的錯。」等話，都不要相信，因為他們事後很可能會提吿或向保險公司索賠。如果被追尾，不管事故大小，有沒有剮蹭，都一定要拍照、拍視頻留下證據，並與對方交換信息，要求走保險。此外，最好請警察寫一份事故報告。警察報告對於保險公司調查事故責任方非常重要；如果有送車修理，要保存好修理報告。

鄧彼得說，如果民眾突然接到對方的訴狀，一定要第一時間找律師，或者向自己的保險公司要求律師出面幫忙。律師應當第一時間回覆對方的法庭文件，對事件進行概述。在加州，車禍發生後的兩年內可以提吿，如果超過該時效，可以要求法院駁回該案，在該時效內，被告的一方也可以進行反告。

鄧彼得說，不管在美國哪個州，華人都應該懂得自身的利益，用法律武器保護自己。發生車禍後，不論大小，都不應該掉以輕心，更要擺脫「多一事不如少一事」的觀念，否則很可能啞巴吃黃連，有苦說不出。

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