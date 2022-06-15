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解決塞車 宜禮讓最後一刻換道者

編譯組／綜合報導
奧勒岡州宣導zipper merge的YouTube短片。（奧勒岡州交通局／YouTube）
奧勒岡州宣導zipper merge的YouTube短片。（奧勒岡州交通局／YouTube）

許多開車族的駕駛習慣是，如果前方車道縮減，就要提早變換車道。不過，提早變換車道的隱藏風險是，除了要注意與前車保持安全距離，還要持續注意後方來車，才能抓空檔換車道。

包括加州在內的多個州，現行的交通法規都還是要求提前變換車道，但是其他34州卻已經開始鼓勵zipper merge的變換車道方式。所謂的zipper merge，就是駕駛只要專心跟著目前的車道行進，快到縮減點前再打方向燈變換車道，就像拉拉鍊一樣。

但是前提是，另一個車道的駕駛必須知道禮讓前車，不認為這是種硬切行為。只是美國很多駕駛都會認定這種最後一刻才換車道的做法，形同惡意逼車，因此寧可撞車兩敗俱傷也不願禮讓，疫情期間很多路怒糾紛正源自於此。

不過，許多研究都發現，其實zipper merge才是解決大塞車的方法，因為減少了隨時有人想要變換車道的風險，反而能更減少事故與交通打結。

像是從德國移居加州的Alena Maschke就說，德國早就改成zipper merge了，因此她到美國時，常常發現後面的駕駛不願讓她最後一刻才變換車道，經過幾次教訓後她學會了「美式作風」，但是當她媽媽從德國來看她時，卻一路抱怨她開車開得太凶狠、沒禮貌。

但是就像德國改變駕駛習慣，引進zipper merge時，用路人與執法機關都需要適應期。美國的明尼蘇達州雖然早在2011年就推動zipper merge，之後還有33州跟進，但是直到2020年才有伊利諾州願意正式立法，然後猶他、北卡跟進，開始處罰提前換車道的駕駛。

德國 加州 疫情

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