洛縣持槍搶加油站 兩嫌分工明確

劫匪強迫兩名員工面朝下趴在地板上，自己從收銀機中取走現金。（監控截屏）

南加洛杉磯 縣庫爾富市(Culver City) 一家加油站 ，周末發生一起持槍搶劫案件，嫌疑人持手槍指著店員的頭，不僅搶走收銀機裡的現金，還進入辦公室後台要求更多錢財，視頻記錄搶劫的整個過程。目前警方正在全面搜捕兩名涉案的嫌疑男子。

影音來源：庫爾富市警方／記者邵敏後製

案件發生在6月11日（周六）晚上 9 時 35 分左右，位於庫爾富大道（Culver Blvd）10332號的 Shell 加油站。據庫爾富市警方稱，這起持槍搶劫案涉及三名被害人，有兩名嫌疑男子闖入加油站的商店，其中一人持手槍指著受害者。

警方發布的視頻顯示，案發時，兩名身穿連帽衫的男子進入店內，當時有兩名店員正在櫃枱附近，一名身穿灰色衣服的嫌疑人在櫃枱上放了一個商品，假裝要求結帳，但很快他就從腰間拔出一把手槍，疾步走到另一名店員面前，用槍指著對方。

從畫面中可以看到，店員見狀嚇得趕緊抱著自己的頭，持槍劫匪命令他打開身旁的一扇門，隨即進入後面的辦公室。警方表示，這名劫匪闖進辦公室後，用槍指著商店經理的頭，要求更多錢財，經理因擔心自己的生命安全，服從劫匪的命令。兩名嫌疑人作案時分工明確，另一名劫匪則強迫前台的兩名員工面朝下趴在地板上，並從收銀機中取走現金。嫌疑人得手後迅速離開商店，並沿著庫爾富大道向東跑，目前仍在逃。

據描述，其中一名持槍劫匪年齡約在 20 至 30 歲之間，身高約 5 呎 8吋，體重 150 磅左右，他身穿灰色連帽衫、黑色短褲、黑色鞋子，戴黑色面罩，手上有紋身。另一名嫌疑人年齡相仿，身高約 5 呎 10吋，體重 200 磅左右，身穿右側印有Adidas字樣的黑色連帽衫、黑色褲子和黑色鞋子，戴骷髏面罩、藍色手套。

任何知情者請致電310-253-6316，聯繫警官 Eddie Baskaron，或致電310-253-6202聯繫值班警官。