安大略機場客流 創6年新高

安大略機場5月成2016年以來單月最忙月。（機場官網）

據南加 內陸安大略國際機場 （ONT）14日發布消息，機場旅客人數正在超越疫情 大流行前水平，5月出入機場旅客數是自2016年以來單月最多，也是六年來最忙的一個月。

安大略機場5月間旅客人數達到近52萬人，這是自2016年以來單月最多旅客數，高於一年前單月旅客數41.5%，也高於2019年單月旅客數9.2%，也是該機場第三個月旅客人數超越疫情前水平。

據消息，安大略機場5月旅客數是51萬8885人，其中，美國境內旅客數是50萬2042人，國際旅客數1萬6843人。

機場管委會主席兼安大略市副市長瓦普納（Alan Wapner）表示，安大略機場傑出表現，歸功於整個團隊辛勤努力的結果，以及充滿活力的市場、合作夥伴的信心。期待機場能有持續業績增長，為旅客提供較比疫情大流行前更好的出行體驗。

據統計，自2022年初至5月，安大略機場總計有國內旅客超過200萬人，國際旅客約7萬3000人。旅客人數較比2019年同期增加1.4%，較比2021年同期增加74.6%。從貨運量統計，高於2019年同期增加11.6%。

安大略機場首席執行官Atif Elkadi表示，當機場運營進入夏季旅遊旺季時，機場表現令人感到滿意。機場致力歡迎更多休閒旅遊和商務旅客，以及提供更多的貨運服務，安大略機場能承擔起南加州經濟增長引擎作用，這一點是不容置疑的。