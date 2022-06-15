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南加台美小姐復辦 報名破紀錄

記者張庭瑜/羅斯密市報導
今年度台美小姐選拔，參賽者超過往年。（記者張庭瑜／攝影）
今年度台美小姐選拔，參賽者超過往年。（記者張庭瑜／攝影）

2022年度台美小姐（Miss Taiwanese American）在經過第一輪篩選後，於6月12日展開培訓課程，這也是繼疫情期間兩年來首次復辦，讓報名人數一度衝破往年的兩倍。將於8月6日進行總決賽。

日前在洛杉磯訪問的中華民國僑委會副委員長徐佳青表示，十分開心能看的年輕一輩這麼熱烈參與活動，同時也鼓勵活動能順利圓滿及未來發展成功。

台美小姐為大洛杉磯台灣會館創辦，總召楊悅英表示，在疫情的影響下台美小姐選拔活動曾一度暫停兩年，而今年復辦以後，有將近20位女子報名，其中不乏條件優秀者，但因為人數太多，不得不刪減一些報名者。

楊悅英也說到，從17歲到30以上的報名者都有，會館未來將舉辦「小小台美小姐」（Miss Taiwanese American Junior）比賽，讓5到10歲之間的兒童也能參與。

培訓課程將維持7周，其中包含演講技巧、台灣歷史與時事、了解台裔美國人身分、舞蹈課、走秀和社交禮儀、化妝和髮型課程、自我介紹、及個人形象等全方位課程，總決賽則將於8月6日舉辦，之後將會讓獲選者及選出來的親善公主們開始參與一系列的親善活動。

楊悅英補充說，台美小姐這項活動主要是偏向公益性質，往年舉辦都非常成功，獲選者們曾參與許多社區活動，在2019年也曾與台灣觀光局合作，讓女孩們成為台灣旅遊的代言人，而比賽性質公平且具意義。

僑委會副委員長徐佳青鼓勵台美小姐佳麗們。（記者張庭瑜／攝影）
僑委會副委員長徐佳青鼓勵台美小姐佳麗們。（記者張庭瑜／攝影）

疫情 洛杉磯 中華民國

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