我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

亞市市議員候選人李軍 參與活動增加曝光

記者張宏／亞凱迪亞報導
李軍（左）日前參加了僑界慶祝香港回歸25週年慶典。（李軍提供）
李軍（左）日前參加了僑界慶祝香港回歸25週年慶典。（李軍提供）

亞凱迪亞華人候選人積極備戰11月的選舉，作為第五區的候選人李軍（Jason J Lee），通過參加各種社團活動保持曝光率以爭取更多支持。

李軍表示，他和南加華人社團關係密切，活動慶典上看到很多新老朋友，加深彼此了解。他曾經是美國大西北同鄉會創會理事長，美國南加州華人社團聯合會的主席團副主席，亞凱迪亞市華人協會理事，亞凱迪亞華人獅子會第一副會長。他目前還是北京聯誼會理事，美中人民友好協會洛杉磯分會長，後者由美國前國務卿季辛吉和飛虎隊隊長陳納德將軍已故遺孀陳香梅女士在1972年創立。

距離11月選舉還有五個月時間，李軍表示，在過去半年走訪選民拜票當中，他發現當地亞裔很團結，有強烈的文化認同感，他作為華裔候選人很有優勢。 他現在已開始第三輪走街拜票，繼續和選民溝通。其中有幾千名選民已見過幾次，中國人講「見面三分情」，感覺他已獲得這些選民支持。不過他會繼續和選民溝通持續到11月選舉日。

同時他也會多參與當地華僑社團活動，增加了解和溝通，爭取獲得支持。李軍表示，亞市第五區亞裔人口占64%， 亞裔中有90%-95%是華裔，他參加社團活動很重要，這些社團代表有人住在亞市，有人有親朋在當地，他們會影響亞市的華裔選民。他未來還會舉辦造勢運動，目前有很多高中生義工幫忙打電話和拜訪選民，通過各種方式全方位向選民傳達他的理念。他感覺這次天時地利人和都比他2010年參選那次要強。

李軍（後排左二）日前參加僑界慶祝香港回歸25週年慶典。（李軍提供）
李軍（後排左二）日前參加僑界慶祝香港回歸25週年慶典。（李軍提供）

華人 亞凱迪亞 亞裔

上一則

洛縣2警在華人區遭槍擊送醫　24小時内3警被槍擊

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

布碌崙華社2日多地設點 助選民登記6月初選

布碌崙華社2日多地設點 助選民登記6月初選
李軍參選市議員 國殤日致敬老兵

李軍參選市議員 國殤日致敬老兵
韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠

韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠
迎國殤日 李軍捐款裝飾亞市越戰紀念碑

迎國殤日 李軍捐款裝飾亞市越戰紀念碑
市議員參選人李軍捐1萬元 支持亞市警局

市議員參選人李軍捐1萬元 支持亞市警局
美國華人博物館年會 華裔二戰老兵獲傳承獎

美國華人博物館年會 華裔二戰老兵獲傳承獎

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。（惠特尼高中官網）

南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三

2022-06-07 20:56

超人氣

更多 >
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最