亞市市議員候選人李軍 參與活動增加曝光

李軍（左）日前參加了僑界慶祝香港回歸25週年慶典。（李軍提供）

亞凱迪亞華人 候選人積極備戰11月的選舉，作為第五區的候選人李軍（Jason J Lee），通過參加各種社團活動保持曝光率以爭取更多支持。

李軍表示，他和南加華人社團關係密切，活動慶典上看到很多新老朋友，加深彼此了解。他曾經是美國大西北同鄉會創會理事長，美國南加州華人社團聯合會的主席團副主席，亞凱迪亞市華人協會理事，亞凱迪亞華人獅子會第一副會長。他目前還是北京聯誼會理事，美中人民友好協會洛杉磯分會長，後者由美國前國務卿季辛吉和飛虎隊隊長陳納德將軍已故遺孀陳香梅女士在1972年創立。

距離11月選舉還有五個月時間，李軍表示，在過去半年走訪選民拜票當中，他發現當地亞裔 很團結，有強烈的文化認同感，他作為華裔候選人很有優勢。 他現在已開始第三輪走街拜票，繼續和選民溝通。其中有幾千名選民已見過幾次，中國人講「見面三分情」，感覺他已獲得這些選民支持。不過他會繼續和選民溝通持續到11月選舉日。

同時他也會多參與當地華僑社團活動，增加了解和溝通，爭取獲得支持。李軍表示，亞市第五區亞裔人口占64%， 亞裔中有90%-95%是華裔，他參加社團活動很重要，這些社團代表有人住在亞市，有人有親朋在當地，他們會影響亞市的華裔選民。他未來還會舉辦造勢運動，目前有很多高中生義工幫忙打電話和拜訪選民，通過各種方式全方位向選民傳達他的理念。他感覺這次天時地利人和都比他2010年參選那次要強。