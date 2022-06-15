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亞市議員 華人參選踴躍 選區地圖有爭議變數仍多

記者張宏／亞凱迪亞報導
戴守真(左起)、高卿、王愛琳、李軍將投入11月亞凱迪亞市議員選戰。（競選圖片拼圖）
戴守真(左起)、高卿、王愛琳、李軍將投入11月亞凱迪亞市議員選戰。（競選圖片拼圖）

亞凱迪亞（Arcadia）11月的市議員選舉堪稱史上最多華人參選，且充滿各種變數。因為是分區選舉，目前亞市五個選區至少有四名華人表示參選，但是亞市選區地圖還存在爭議，要等7月底遞交競選申請時，才能確定候選人屬於哪個選區。

亞市現任市議員戴守真有意競選連任，但是他面臨兩個變數，一是他是否有資格再選，及他代表哪個選區。戴守真表示，4月通過的選區地圖存在爭議，雖然以3：2的結果選定由市議員April Verlato 提交的115地圖。但這意味著他現住址的的第三選區將歸到鄭博仁的第四選區。該地圖劃分導致本來今年底投票選舉的2920名第三選區選民，要等到2024年才能投票，因此目前涉及訴訟，要等7月中旬他才能確定他是否可以選及代表哪個選區選舉。

另一名參選人王愛琳（Eileen Wang），已宣布投入第三選區市議員選戰，她還舉行第二次募款餐會及造勢活動。王愛琳表示，已得到南加州政要、僑界和工商界大力支持。她把維護社區安全、減少無家可歸者危機放在首位，希望第三區選民和亞市民眾支持她。

聖蓋博市市長丁言愉及僑界人士張素久、馬樹榮、鹿強、張勇等出席募款餐會，支持王愛琳參選。 支持者認為王愛琳服務社區多年、經營教育培養下一代多年，具有從政基礎，是符合資格的市議員候選人，大家都要支持她。

王愛琳強調，她在亞凱迪亞居住十多年，瞭解社區和政府如何運作。如果當選，她會做好第三區居民代言人，維護社區居民利益和安全。她的競選政見還包括改善城市交通、禁止大麻、創立青年義警、鼓勵創業、重建企業信心和加強開支透明等。

其他目前有意參選的華裔，還包括第五選區的越華裔醫師高卿（（Michael Cao）和華裔律師李軍（Jason J Lee），兩人也積極參與各種社區活動和掃街拜票中。所有選區候選人須在7月底遞交有30個亞市市民簽字的提名申請給市府，才能成為正式候選人參加11月8日的選舉。

亞市華裔市議員候選人王愛琳日前舉辦造勢大會，且正式宣佈她參選亞市第三選區市議員。...
亞市華裔市議員候選人王愛琳日前舉辦造勢大會，且正式宣佈她參選亞市第三選區市議員。（王愛琳提供）
亞市華裔市議員候選人王愛琳（左）和聖蓋博市長丁言愉。（記者張宏／攝影）
亞市華裔市議員候選人王愛琳（左）和聖蓋博市長丁言愉。（記者張宏／攝影）

華裔 亞凱迪亞 投票

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