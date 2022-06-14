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徐佳青造訪台灣會館 樂見民主價值、文化傳承

記者張庭瑜／羅斯密市報導
台灣會館董事們與徐佳青於會館前合影。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館董事們與徐佳青於會館前合影。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國僑務委員會副委員長徐佳青，6月12日（周日）馬不停蹄，繼一早拜訪羅省中華會館和華埠服務中心之後，又於中午約12時拜訪大洛杉磯台灣會館，與僑胞們一同享用午餐，並分享未來與台灣會館可能的合作方向。她並於6月13日離開洛杉磯飛往華府。

台灣會館董事長陳柏宇、 副董事長蔡漢成、劉玲華、陳芃佑、吳兆豐秘書長，以及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、副主任廖儷雲等出席。

徐佳青與台灣會館董事會。（記者張庭瑜／攝影）
徐佳青與台灣會館董事會。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館董事長陳柏宇（左三）表達對僑委會的感謝。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館董事長陳柏宇（左三）表達對僑委會的感謝。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境表示，徐佳青一路從最難選的文山大安區市議員，一路走到現在成為僑務委員會副委員長很不容易。他也打趣說，徐副委員長像是台灣的捍衛戰士（電影Top Gun，陸譯：壯志凌雲 ），守護著台灣民主自由，也感謝僑胞們積極的融入及參與主流社會。

徐佳青表示，許多第一代僑胞都是由窮留學生一路走到現在能回饋社會，所以能成立台灣會館相當不容易。不但有相同理念，也都希望能把台灣重視民主、自由、人權的價值持續傳遞下去，並通過後代辦活動把文化傳承的價值延續下去，這樣的理念讓她十份敬佩。

陳柏宇表示，僑委會一直很關照台灣會館，不論是與世界各地的台灣會館牽線也好，或是在經費上都給予不少援助。

台灣會館董事長陳柏宇（左）與副委員長徐佳青（右）交換禮物。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館董事長陳柏宇（左）與副委員長徐佳青（右）交換禮物。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青也談到台灣會館與僑委會的關係，早期台灣會館跟政府部門沒有什麼太多關係，以往都是靠僑胞自動自發出錢出力，直到近年才有較多來往。她也樂見其成，希望民間組織能和僑委會有更多來往，互相協助提供僑界更優質的服務。

在談到台灣會館未來的新建築時，陳柏宇表示很期待新大樓落成的那天。現階段已經通過羅斯密市（Rosemead）的城市規畫，期望未來能好好利用大樓內的設施把資源整合在一起，並傳承下一代。他也提到最近因通貨膨脹，許多原預算內的建材都漲價許多，希望鄉親們能多多支持幫助。

徐佳青當天之後並拜會洛杉磯台美商會、南加州台灣旅館業同業公會和南加州台灣人長輩會，都獲得熱烈的歡迎。

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