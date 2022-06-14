隨時都會燒 加州正處「野火年」

野火不再是季節性災害，加州正經歷「野火年」。（聖伯納汀諾縣消防局）

多年來，加州 一直歷經「野火季節」（wildfire season），然官員們卻表示，如今加州的野火，恐已不再只是季節性發生，而是長年都可能發生。換句話說，目前的加州，正處於「野火年」，爆炸和致命性火災，全年都可能發生。

KTLA電視台報導，加州消防局（Cal Fire）通訊大隊長桑切斯（Issac Sanchez）說，過去幾年以來，加州發生導致大規模毀滅性大火的條件，通常從6月、7月底至10月。「然在最近幾次的經驗中，已延長發生時間，從5月持續到12月。」

他指出，近期的橙縣 沿海火災（Coastal Fire）發生於5月11日，至13日已燒毀近200畝地，便是野火提早發生的例子。

野火再起，大批消防人員投入滅火。(聖伯納汀諾縣消防局)

儘管加州仍會在夏季達到野火高峰，但一年中任何時候，都可能發生野火。

根據加州消防局網站數據，截至5月6日，加州已發生1561起火災，燒毀6718畝土地。

該日期的五年平均值，接近1100起火災，因此，2022年已是個危險的開始，「我們的野火高峰月份已開始。」

隨著進入夏季，野火發生的頻率變得更高，「這和燃料中的水分有關。所謂的燃料，指的是植被」加州消防局隊長赫吉（Jon Heggie）說。

目前加州正處於嚴重乾旱，2022年更是有紀錄以來最乾旱一年，有大量燃料可供燃燒。

「植被變得更加乾燥，因此，我們將在今年早些時候，看到一些情況」赫吉說，「當沒有下雨時，植被不會生長，一但發生野火，火勢會變得更嚴峻。」

至於野火旺季結束，桑切斯說，「加州消防局會根據當前和預期天氣情況，進行人員調派。」他說，「若持續下雨，會有些機動性，但這和日期無關。」

對居住在野火好發潛在地區居民來說，民眾最好提早做好準備，制定計畫，通過清理家園周圍防禦空間，保護自家物業。

赫吉建議，民眾最好提早列出需要的物品，發生緊急情況時，要知道哪裡可以找到它們。民眾可上readyforwildfire.org找到相關資訊。