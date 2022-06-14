南加內陸野火蔓延近千畝 居民急撤

萊特伍德野火13日上午蔓延至近千畝。（聖伯納汀諾縣消防局）

南加 內陸聖伯納汀諾縣屬地萊特伍德（Wrightwood）Sheep fire山火 ，於6月11日周六傍晚燃燒，至13日（周一）上午，已經蔓延近千畝，火場附近一些居民已經強制撤離，當地紅十字會設立避難中心，接待災民。

Sheep fire野火於11日傍晚突發，至13日上午燃燒約990畝，野火迅速蔓延主因是近日南加高溫 天氣、當地濕度低，加上風力較強，乾燥植被遇火就會快速燃燒，目前野火僅控制5%。

接到強制撤離令的居民，主要集中在Desert Front路， Wild Horse Canyon街以及萊特伍德社區。其它接到撤離令的居民，分布在Highway2至Mesquite街，Highway138至Sand Canyon，以及Wright Mountain路至Lone Pine Canyon街的地段。聖伯納汀諾縣警局表示，所有萊特伍德地區居民，都接到撤離警報。

13日上午，當地炎熱天氣狀況有了很大好轉，風力減弱氣溫稍降，對滅火有利，消防員在滅火直升機支援下，撲火進度加快。但隨後幾天氣溫會迅速升高，滅火難度加大。

紅十字會在縣屬地費倫（Phelan）Serrano High School（9292 Sheep Creek Road）設立災民避難中心，接納災民。

避難居民隨身寵物及牲畜可以送至Devore Animal Shelter受到保護，地址：19777 Shelter Way,San Bernardino。

聖伯納汀諾縣消防局表示，受野火影響，Highway138至Sheep Creek地區的Hightway2已經限制交通。野火發生原因正在調查中。