加州初選 選民首重黨派尤愛正藍

2022年加州初選，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」。(洛杉磯縣選務辦公室)

2022年加州 初選，不意外的投票率低，然根據目前結果可發現，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」，候選人若無政治基礎情況下參選，無黨派人士，通常不會在初選中被青睞。

洛杉磯時報專欄作家史凱頓（George Skelton）撰文指出，當選民不了解候選人時，「在選票上尋找的第一件事是候選人的黨派關係，這是最重要因素，尤其是在政治如此兩極分化的今天。」

此外，假設參選人與醜聞無關，現任者通常有巨大優勢。選民可能還會考量候選人是否有主要工會或其他利益相關、性別與種族為何等。

候選人無政黨偏好 注定失敗

在加州，民主黨 是「選民接受的標誌」史凱頓說，相反，共和黨 的標籤是令人質疑的。但若候選人沒有政黨偏好，通常成為失敗者。此情況可從此次選舉中，較引人矚目的加州檢察長選舉中可見端倪。

由加州州長紐森（Gavin Newsom）任命的現任者邦塔（Rob Bonta）上任14個月，似乎做得很好，但他在選民質疑犯罪率上升時顯得脆弱，他過去支持減刑，這使他容易受到「對犯罪者軟弱」的攻擊。

2022年加州初選，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」。(洛杉磯縣選務辦公室)

然而，邦塔有著加州人心中「正藍」民主黨標籤，儘管這是他首次角逐州級選舉，至10日選票統計，他獲得約55%選票，遙遙領先對手。

而先前被許多專家評估為邦塔最強潛在對手，沙加緬度縣檢察長舒伯特（Marie Schubert），由於競選資金只約100萬元，無法進行太多行銷、知名度，加上她在四年前脫離共和黨，成了無黨派人士，在沒有政黨背景下出馬競選，全州只獲得約8%選票。

史凱頓說，雖然舒伯特理念是主張更嚴厲量刑，並認為職業罪犯受到溺愛，「但選民並不知道這點」。他說，初選中沒有政黨的無名候選人是孤獨的，無黨派人士，通常不會在初選中投票。

而共和黨選民，通常會支持本黨候選人。前美國司法部助理部長霍赫曼（Nathan Hochman），以約18%的選票位居第二，他與排名第三的保守派共和黨人厄爾（Eric Early），兩人其中之一，將成為11月大選邦塔的對手。

事實上，所有競選州職的民主黨現任者，初選中大多都獲得超過50%選票，除了現任保險局長萊拉（Ricardo Lara），他在2018年當選後陷入醜聞，一直受到民主黨對手，加州參議員萊文（Marc Levine）攻擊。

萊拉是民主黨現任者，初選得到37%選民支持排名第一。萊文和共和黨網路安全設備製造商豪威爾（Robert Howell）幾乎並列第二，至今均拿到17%得票率。

史凱頓認為，這是場民主黨現任者，可能會在11月被迫下台的選舉，尤其是若他的對手，可能是另一名民主黨人。

主計長選舉 陳仁宜聲勢看好

而在加州主計長選舉上，排名第一的是共和黨參選人，史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任，華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen）。

這是陳仁宜首次競選公職，也是唯一競選的共和黨人，不用擔心黨內選票被瓜分，初選約獲37%選票。

排名第二是民主黨人科恩（Malia Cohen），約獲22%支持率，比民主黨人，蒙市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）高出約6%。

史凱頓認為，無論如何，民主黨仍將在11月大選中，成為加州獨一無二的領跑人。