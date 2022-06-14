我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

加州初選 選民首重黨派尤愛正藍

編譯組／綜合報導
2022年加州初選，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」。(洛杉磯縣選務辦公室)
2022年加州初選，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」。(洛杉磯縣選務辦公室)

2022年加州初選，不意外的投票率低，然根據目前結果可發現，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」，候選人若無政治基礎情況下參選，無黨派人士，通常不會在初選中被青睞。

洛杉磯時報專欄作家史凱頓（George Skelton）撰文指出，當選民不了解候選人時，「在選票上尋找的第一件事是候選人的黨派關係，這是最重要因素，尤其是在政治如此兩極分化的今天。」

此外，假設參選人與醜聞無關，現任者通常有巨大優勢。選民可能還會考量候選人是否有主要工會或其他利益相關、性別與種族為何等。

候選人無政黨偏好 注定失敗

在加州，民主黨是「選民接受的標誌」史凱頓說，相反，共和黨的標籤是令人質疑的。但若候選人沒有政黨偏好，通常成為失敗者。此情況可從此次選舉中，較引人矚目的加州檢察長選舉中可見端倪。

由加州州長紐森（Gavin Newsom）任命的現任者邦塔（Rob Bonta）上任14個月，似乎做得很好，但他在選民質疑犯罪率上升時顯得脆弱，他過去支持減刑，這使他容易受到「對犯罪者軟弱」的攻擊。

2022年加州初選，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」。(洛杉磯縣選...
2022年加州初選，選民在初選時選擇的候選人，「更多的是黨派偏好」。(洛杉磯縣選務辦公室)

然而，邦塔有著加州人心中「正藍」民主黨標籤，儘管這是他首次角逐州級選舉，至10日選票統計，他獲得約55%選票，遙遙領先對手。

而先前被許多專家評估為邦塔最強潛在對手，沙加緬度縣檢察長舒伯特（Marie Schubert），由於競選資金只約100萬元，無法進行太多行銷、知名度，加上她在四年前脫離共和黨，成了無黨派人士，在沒有政黨背景下出馬競選，全州只獲得約8%選票。

史凱頓說，雖然舒伯特理念是主張更嚴厲量刑，並認為職業罪犯受到溺愛，「但選民並不知道這點」。他說，初選中沒有政黨的無名候選人是孤獨的，無黨派人士，通常不會在初選中投票。

而共和黨選民，通常會支持本黨候選人。前美國司法部助理部長霍赫曼（Nathan Hochman），以約18%的選票位居第二，他與排名第三的保守派共和黨人厄爾（Eric Early），兩人其中之一，將成為11月大選邦塔的對手。

事實上，所有競選州職的民主黨現任者，初選中大多都獲得超過50%選票，除了現任保險局長萊拉（Ricardo Lara），他在2018年當選後陷入醜聞，一直受到民主黨對手，加州參議員萊文（Marc Levine）攻擊。

萊拉是民主黨現任者，初選得到37%選民支持排名第一。萊文和共和黨網路安全設備製造商豪威爾（Robert Howell）幾乎並列第二，至今均拿到17%得票率。

史凱頓認為，這是場民主黨現任者，可能會在11月被迫下台的選舉，尤其是若他的對手，可能是另一名民主黨人。

主計長選舉 陳仁宜聲勢看好

而在加州主計長選舉上，排名第一的是共和黨參選人，史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任，華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen）。

這是陳仁宜首次競選公職，也是唯一競選的共和黨人，不用擔心黨內選票被瓜分，初選約獲37%選票。

排名第二是民主黨人科恩（Malia Cohen），約獲22%支持率，比民主黨人，蒙市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）高出約6%。

史凱頓認為，無論如何，民主黨仍將在11月大選中，成為加州獨一無二的領跑人。

民主黨 加州 共和黨

上一則

主計長競選暫列第三 饒影凡：若得票接近 或申請重計

下一則

南加內陸野火蔓延近千畝 居民急撤

延伸閱讀

陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望

陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望
加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級

加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級
競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢

競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢
加州主計長選舉 陳仁宜、饒影凡各有支持者

加州主計長選舉 陳仁宜、饒影凡各有支持者
競選加州主計長 陳仁宜強調財政透明

競選加州主計長 陳仁宜強調財政透明
陳仁宜競選加州主計長 將確保財政透明 監督資金去向

陳仁宜競選加州主計長 將確保財政透明 監督資金去向

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20
洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。（惠特尼高中官網）

南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三

2022-06-07 20:56

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮