洛城新語／「最安全國家」裡的不安全感

紐約一名32歲嫌犯，近日在七號線地鐵 持刀連捅兩名素不相識的乘客。而同樣的10日，上海金山街頭一名身著白色上衣的男子手持凶器，在路邊不斷攻擊一名女子，頭部、頸部、背部多處狂砍，女子不停呼喊救命，網傳視頻令人怵目驚心。

但不同的結局是，新聞中可以讀到，紐約男子11日晚被警方抓獲，以企圖謀殺等罪名移送法辦。而上海金山的砍人男子被路人制伏後，再無下文可供了解，受害女子傷勢如何，行凶者是否被依法處理，都無從得知。打人事件上了微博多則熱搜，但迅速也被封禁。雖然視頻的確過於血腥不適宜直接傳播，但文字報導也同樣被封。

一起社會事件轟動到幾乎每個國民都知道，卻不能被討論，在中國大陸已經是家常便飯。而反倒是可以被討論的另一起惡劣事件，即河北唐山燒烤店群毆女子事件，其實更加令人不安。

據網傳片段，燒烤店一名男子走到眾女子的桌前，觸摸其中一人背部，女子躲開，雙方起了衝突。很快幾名男子上前圍毆受害女子，並將其拖至店外繼續毆打。監控視頻曝光後，當然也轟動全國。

當下的時代似乎很亂，好像哪裡都不安全。美國各大城市治安不靖已經是不爭的事實，而因有「天網」監控，近年來一直號稱「全世界最安全的國家」的中國，卻實際存在著另一種更深層的不安全感。

雖然網路上有聲音譴責現場圍觀者無動於衷，但也有媒體解釋其實有多名圍觀者報警。何況心理學上的「旁觀者效應」其實相當普遍，無人上前幫忙的情況，即使是在美國社會，也是有可能發生的。而最大的不同在於，中國網路上有另一種聲音指出，不要見義勇為，因為「你不知道這些人的背景，所以不要去惹他們」。潛台詞裡他們擔心的是，見義勇為並不能讓行凶者得到應有的懲罰；這些「有背景」的人或許能得到執法方的「庇護 」，而反倒是見義勇為者可能會遭到報復；而獲得援救的受害者也同樣「背景不清楚」，或許並不會感激見義勇為者，甚至反倒會倒打一耙；甚至或許，就像包括金山砍人事件一樣的許多事件，成為無法談論而無人知曉結局的案件。

這些擔憂是更深層的不安全感。對於政府、執法部門的不信任，對於社會秩序的不信任，以及對於周圍所有人人性的不信任。雖然美國社會如今也犯罪橫行，陰謀論氾濫，民眾也大多聲稱不信任政府，但卻依然能看到人們潛意識裡，對人性和社會秩序的信任。反倒是在人人都會表示自己相信政府的中國社會，人民會擔心，擔心自己扶起倒在街頭的老太太會反被訛錢；擔心傾盡家產買下的學區 房，只要一紙令下就打水漂；擔心配合政府的隔離政策，卻反而可能無法就醫而失去親人。這是國民在一次次的被傷害中失去的信任，這比起任何獨立的犯罪事件、腐敗事件都要難以改變和修復。