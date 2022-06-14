被控貪汙不抗辯 東洛學院前院長緩刑2年、賠償1580元

東洛杉磯學院前院長德拉塞爾達（Paul De La Cerda）被判處兩年緩刑。（取材自東洛杉磯學院）

位於洛杉磯 縣蒙特利公園市的東洛杉磯學院（East Los Angeles College）一名前院長，日前在一起刑事案沒有提出抗辯。在該刑事案件中，他被指控向學校收取超過1500元的旅行費用。律師說，現年47歲的德拉塞爾達（Paul De La Cerda）被判處兩年緩刑，並被要求支付1580元的賠償金，原因是他對員工盜竊重罪提出不抗辯。

德拉塞爾達的律師戴蒙德（David Diamond）表示，辯方將要求將指控從重罪減為輕罪，並在兩年內撤銷。辯護律師說，他的當事人工作是「促進這個州的教育，他做得非常出色」，並說他已經提交報銷收據、「有時他少報了他的自付費用」。

戴蒙德補充道，負責確保數字正確的人當時被要求請長假，而他的當事人德拉塞爾達已盡了最大努力，「任何因疏忽而多付的報銷款項，都將退還給東洛杉磯學院」。

據洛杉磯縣地檢察署辦公室，德拉塞爾達最初於去年12月被指控重罪，分別是一項挪用政府資金和一項貪汙政府資金，該案涉及2017年至2019年期間的幾家酒店住宿費。

德拉塞爾達的LinkedIn頁面顯示，他於2013年至2021年6月，擔任東洛杉磯學院「教學、學生發展、勞動力和創新/DEI 項目」（instruction, student advancement, workforce & innovation/DEI Programs）的院長。

據Lookout Santa Cruz網站報導，在該案爆發後，他最初是休行政假，該學院的理事會隨後投票 支持他「不重新就業 」，他將拿取報酬至6月30日。