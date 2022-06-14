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假車禍真搶劫 男女打暈6旬翁奪錢包、勞力士

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
65歲的被害人Ray Church被打得臉部全是血，並被搶走錢包和勞力士手表。（KTLA5）
65歲的被害人Ray Church被打得臉部全是血，並被搶走錢包和勞力士手表。（KTLA5）

洛杉磯市瑞西達（Reseda）的Vons超市停車場，近日發生一起襲擊搶劫案件，一名六旬男子無故遭到襲擊，當場被打斷兩根肋骨，臉部全是血。一男一女兩名嫌疑人在被害人失去知覺後，搶走他的錢包和勞力士（ Rolex）手表，攝像機記錄了當時毆打的部分場面。

影音來源：目擊者／記者邵敏後製

案發在6月9日（周四）晚上，現場位於Victory Boulevard和Tampa Avenue交叉口附近的Vons停車場。 65歲的被害人Ray Church被一名女子追趕，對方從後面猛然打了他一拳，之後一輛車迅速停在他們旁邊。

被害人女兒Shavahn Church說，「有一名男子從這部車上下來，在我父親失去知覺時開始猛踩他的頭，踢他的肋骨。父親的左臉被踢的滿是血，肋骨全是紅色，這樣的場景真讓我心碎。」

據悉，襲擊發生前，一男一女兩名嫌疑人指責被害人開車撞了他們的銀色本田車（Honda），Ray Church就把自己的車停在Vons停車場。從現場拍攝的一段視頻中可以看到，Ray否認撞到對方的車，並準備離開，此時兩名嫌疑人開始對他發動襲擊。被害人被攻擊後躺在地上一度失去知覺，嫌疑人馬上搶走他的錢包和手上戴著的手表。 Shavahn Church表示，「我父親戴的是勞力士，他之前從來不戴，但就這一次他忘了摘下來，結果就被搶了。」

現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉...
現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉口附近的 Vons 停車場。 （KTLA5）
被害人當場被打斷兩根肋骨。（KTLA5）
被害人當場被打斷兩根肋骨。（KTLA5）

本田 洛杉磯 Honda

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