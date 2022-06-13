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市民修砍保護樹種 奇諾岡索賠

記者啟鉻／奇諾岡報導
圖為居民毀壞城市管理樹木區域。（居民提供）
圖為居民毀壞城市管理樹木區域。（居民提供）

南加州奇諾岡市 (Chino Hills）市府近日發出公告，責成市府律師針對六戶居民提出民事賠償，他們擅自砍伐城市受保護的橡樹超過30棵，損失價值超過84萬元。但涉事者稱，這些樹木阻擋了他們觀賞山谷景觀的視線。

事件發生在2020年5月至8月間，位於Rancho Hills路與Vista Dorada Place交匯附近，大約有60棵橡樹（coastal oaks）和50株冬青灌木（toyon shrubs）遭當地一些居民鋸砍，包括將樹冠頂部切掉，導致損失估計總額為84萬5100元。

第一起毀樹事件發生在2020年5月3日，超過30棵生長良好的橡樹被砍伐，價值約41萬8200元。這起事件導致第二起毀樹發生，山脊上自然美景及另外30棵橡樹遭到破壞，部分橡樹位於健行步道旁。2022年5月10日，市議會責成市府律師對六戶肇事居民提出民事訴訟，涉事居民的物業都位於Rancho Hills路1500號路段，預計6月15日前完成提告程序。而被告者稱，肇因這些樹木阻擋了他們觀賞山谷景觀。

目前，奇諾岡警方已經確認涉嫌在2020年5月9日毀壞樹木的三棟物業的屋主。有四名被告受到刑事起訴，被法院判罰每戶居民支付2萬3000元賠償金，被告非法砍伐11棵正在生長的橡樹，還有兩棵橡樹頂部被鋸掉，六株冬青灌木也遭到破壞。其中一個家庭有兩名被告，夫妻被告共同賠償了2萬3000元。涉事居民還額外賠償市府6萬9000元，用於支付替代樹種或樹苗，而遭毀壞的樹木，少部分是樹齡未滿20年的橡樹或冬青灌木。

2021年和2022年初，市區再發生毀樹事件。2021年2月，位於Trail View Lane一處物業後面，有市府管理的兩株胡椒樹（pepper trees）和一棵銀元膠樹（silver dollar gum tree）被砍掉，導致至少４萬元損失。2022年1月，一株中國開心果樹（Chinese Pistache）和一棵洋槐在市府管理區域遭毀壞，估計損失價值超過五千元。

市府表示，未經市府許可，對產權隸屬市府的樹木砍伐和修剪都是違法的。橡樹是市府法規保護樹種，根據樹木價值，一旦涉事恐受到重罪指控。市府經理蒙特格莫表示，綠色植被是城市自然環境重要特徵之一，提供社區很多好處，可以美化社區和步道，遮蔭納涼，還可以為野生動物在社區提供棲息地，減少侵蝕，增加物業價值。奇諾岡市府將繼續對非法砍伐城市樹木行為追究法律責任及索賠。

據暸解，在Rancho Hills路毀壞橡樹及冬青灌木事件中，有部分居民是亞裔。據當地一位不具名的居民表示，涉事居民居住在社區東側，在家裡就可觀賞到山谷美景，而且當時購屋時，東側居民能夠欣賞美景也讓房價提高了五萬至十萬元，西側則沒有這種景觀，維持較低房價。所以一旦這些樹木長高，阻擋了東側居民欣賞美景，居民就會覺得房價受影響。

一位涉事亞裔居民表示，事情發生前，也確實向市府申請過，但並沒有得到市府回應。市府在這起事件中有失職之嫌。

奇諾岡市位於Rancho Hills路與Vista Dorada Place交匯...
奇諾岡市位於Rancho Hills路與Vista Dorada Place交匯附近部分居民涉嫌違規毀樹遭處罰。（記者啟鉻／攝影）

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