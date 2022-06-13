吳澧培英文回憶錄 述台民主運動

吳澧培出版英文，期待更多的二代、三代移民讀到這本書。（本報記者／攝影）

大洛杉磯 台灣會館6月12日下午，在聖蓋博希爾頓酒店舉辦吳澧培英文回憶錄簽書發表會。吳澧培到場與讀者見面，並簽名售書，現場參與者近百人，氣氛熱烈。

當天參加新書發布活動近百人，現場氣氛熱烈，大家排長隊買書簽名。（本報記者／攝影）

吳澧培曾任洛杉磯萬通銀行董事長暨總裁，是一名成功的銀行家，最新著作《Two Countries ‒ My Taiwanese American Immigrant Story》講述傳奇一生，一名來自台灣的鄉村孩子如何刻苦耐勞，最終成為享譽盛名的美國銀行家。吳澧培個人事業取得成功外，一直致力台灣的民主運動，他從小在台灣出生長大，「我成長的環境非常惡劣，當時活不下去才逃到美國，在這裡看到民主自由的進程，雖然有種族歧視 ，但不斷進步，希望台灣有一天能像美國一樣，但台灣還是有很長的路要走。」

吳澧培最新著作，講述傳奇一生。（本報記者／攝影）

2015年吳澧培發表中文版回憶錄，廣受好評，此次英文回憶錄根據中文版本改編。他表示，英文版增加很多新內容，包括近年來的感受，「我是一代移民 ，對台灣有很深的感情，希望二代、三代台美人能驕傲立足美國，做一個勇敢、善良、真摯的台美人。如果不能兼善天下，那就要做到獨善其身。」此次英文出書，吳澧培期待能讓更多的二代、三代移民讀到這本書，這是英文寫作的目的，「第一代將台灣當自己的根，二代、三代還有DNA遺傳，希望他們能讓台美人的精神發光發亮。」

吳澧培簽名售書。（本報記者／攝影）

吳澧培認為，一個人的傑出不能代表什麼，但如果台美人傑出，那族裔就會受到尊敬，這樣才能有尊嚴地立足美國，這是他寫書的基本精神。他說自己每賣一本書，就會虧一筆錢，因為版稅收入很少，賣書目的不是為賺錢，是希望更多人讀到這本書。今年88歲的他幽默地借用一位師長的話，推銷自己的書：說好難為情，說不好違背良心。

當天參加新書發布活動近百人，包括台灣僑委會副委員長徐佳青、國策顧問田詒鴻、Seville Classics及大通銀行董事長楊信、台灣會館董事長陳柏宇（Pual Chen）、知名女作家Lyn Liao女士等。現場氣氛熱烈，大家排長隊買書簽名，其中不乏年輕人和孩子。聯邦45區眾議員華裔競選人陳介飛（Jay Chen）攜妻兒參加活動，他希望孩子能夠藉此多認識台灣，「他們現在雖然還小，看不懂這本書，但讓他們了解台美人的歷史非常重要。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，當天參加新書發布活動。他表示，吳澧培對台灣民主化的貢獻非常大，在海外出錢出力，為台灣的自由民主奮鬥，對所有為理念奮鬥的華人來說，都有很大鼓勵。