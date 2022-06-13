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世華華冠姐妹 鼓勵婦女勇敢嘗試和冒險

本報記者╱洛杉磯報導
四位華冠獎得主李立華（左起）、俞寧寧、郭秀梅和胡張燕燕分享經商成功經驗。（記者李雪╱攝影）
四位華冠獎得主李立華（左起）、俞寧寧、郭秀梅和胡張燕燕分享經商成功經驗。（記者李雪╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會總會海外分會，12日在工業市太平洋棕櫚酒店舉行會務交流暨會員聯誼系列活動，當天下午的國際經濟論壇╱華冠姐妹成功講座，為會員提供關於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的資訊，以及成功經商經驗分享。

中華民國僑務委員會副委員長徐佳青為當天的活動開場，她介紹，CPTPP十多個會員國之間，關稅為零，但要做出對勞工、環境保護的承諾。經過多年，台灣已準備好，若加入則對於台灣產業的發展如虎添翼。疫情期間晶片的供應短缺，而台灣擁有晶片技術，因此在貿易中具有關鍵性位置。北美地區的加拿大是會員國，她呼籲旅居加拿大的姐妹們，利用當地的政商關係，透過民間和政府力量，一起推動台灣加入。

當天的華冠姐妹成功講座主題為「時代鴻溝與世代傳承」，主持人和主講人皆是華冠獎得主，包括主持人暨第六屆得主李立華、第四屆得主郭秀梅、第七屆得主胡張燕燕、第八屆得主俞寧寧，分享如何在傳承與創新之間取得平衡。

在傳承方面，郭秀梅的兩個兒子在疫情中居家辦公，進而表示願意未來接手父母的事業，一個幫父親一個幫母親，這讓她很驚喜，因為很多家族都是因為孩子不願接手，讓家長很頭痛。她分享其實家族企業在全球占99%的數量，是最簡單普遍的企業型態，但是壽命平均只有27年。想要良好的傳承需要及早安排，無論是因為沒有預防機制而遇到離婚、意外離世等，還是接班人沒有做好準備，無論是能力、經驗還是意願的準備，都可能讓家族企業夭折。

她表示，目前她的家族企業結構是兩個公司父母股權各30%，兩個孩子各20%。但若繼續下去，家庭會越來越複雜，不接班的家族成員，一起打拼的經營者和員工都要考慮，因此要從長計議。她認為三權分立最穩妥，沒有實際參與經營的股東、做決策的董事會、以及經營者。家族企業需要有家庭憲法也就是章程或家族宗旨，包括規定什麼人可以進入工作，接班人怎麼接，紅利怎麼分，這樣能避免各種爭執。

在談到孩子的教育，俞寧寧表示雖然自己唸書很好，孩子也都在藤校，但她在反思教育帶來最重要的其實不是知識。許多名校出來的孩子通常顯得焦慮，常常也沒有同理心。在疫情來襲時，只有必要行業工人要工作，包括醫療、看護、食品工人等。「而我不是essential worker」，她表示忽然發覺，社會缺少不了的人是那些必要行業人員。俞寧寧強調人格教育更重要，公司裡很多名校畢業生，真正成功的孩子卻常常不是出自名校。這些出身普通甚至弱勢的孩子有同理心也很努力，想要帶大家一起成功，而不只是管自己。她表示，教育的重心是讓孩子有同理心，否則對社會貢獻非常少。

胡張燕燕除了事業成功，不僅開設和經營十多家公司，還是四屆喜瑞都市市長。而不管多忙，她還一定會買菜、做飯照顧孩子。如何平衡公職和事業以及家庭，她強調時間管理十分重要。「把時間安排好，你能做比你想像的多的事」，她也強調女性一定要敢於嘗試和冒險，「你永遠有50%可以成功，而不試就只有0%」。

世華總會海外分會12日舉辦會務交流暨會員聯誼系列活動。（記者李雪╱攝影）
世華總會海外分會12日舉辦會務交流暨會員聯誼系列活動。（記者李雪╱攝影）
四位華冠獎得主：俞寧寧（左起）、李立華、胡張燕燕（右二）和郭秀梅（右一）分享經商...
四位華冠獎得主：俞寧寧（左起）、李立華、胡張燕燕（右二）和郭秀梅（右一）分享經商成功經驗。圖中是世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙。（記者李雪╱攝影）

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