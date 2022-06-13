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博徹思被罷免 賈斯康危矣

洛城新語

加州初選6月7日結束，最大的亮點不是加州州長紐森高票勝出，也不是幾朝元老參眾議員連任，而是「進步派」先鋒的舊金山區檢察長博徹思（Chesa Boudin)被罷免，支持其下台的得票率達60％。

在以進步派自詡的舊金山，本來是主流民意，而今對於同樣立場的博徹思竟然被摒棄，選民所持理由是「高遠的除罪化或刑罰替代，遠比不上住家附近的不安全感。」亦即居民連免於恐懼的自由都沒有了，遑論其他司法改革。

博徹思走上被罷免這條路，早已有跡可尋，所領導的司法改革，縱容犯罪、善待惡徒，美其名可以用教化減輕獄政負擔，卻忽略了人性卑劣的一面，反而誤導歹徒遊走法律邊緣，逃避刑法懲戒；一旦失控，打砸搶的戲碼不斷上演，危及善良守法居民與商家的權益。卻仍不知調整，堅持己見，終於導致選民反撲。博徹思下台並非意外，只是民意趁著初選明確表態。

洛杉磯縣檢察長賈斯康與博徹思系出同門，同樣簇擁著「進步派」的大旗，在其轄下大力推行重罪輕判、輕罪不罰、免保釋金交保、少年犯不上成人法庭，諸多新政一波接一波推出，搞得檢警怨聲載道，所有執法工具都被限制，逮捕人犯輕易被交保，警方忙完之後尚未回到警局，嫌犯已在大街逍遙，逮捕現行犯形同做白工。

洛杉磯縣的治安就在賈斯康對罪犯的「德政」下每下愈況，商家被砸店行搶，居民被入室搶劫，大夥全無安全感，賈斯康還力辯治安改善、獄政負擔減輕，實者是許多小摸小偷案件都被「吃案」，因為報了也是白報，治安的統計數字有太多黑數，根本失真。

賈斯康對於罪犯的恩澤，有兩個實例即可看出，一是殺人嫌犯Willie Wilkerson在與母親及律師會面時，極力要求趕快認罪協商，因為擔心賈斯康下台後沒了保護傘，處刑會加重。另一案例是一少年變性犯，在獄中自承不會被判重刑，因為有賈斯康罩著她們這些少年犯，還洋洋得意。這些現成實例，在在證明賈斯康造福了太多有罪在身的惡棍，卻犠牲了大多數奉公守法民眾要求安居樂業的權利。

這次罷免連署將是測試賈斯康所作所為是否真正合乎民眾需要，以洛杉磯縣罷免賈斯康的連署簽名行動看來，在7月6日前完成57萬簽名大有可能，如屆時真能達標，列入12月特別選舉，賈斯康是否真該下台，就考驗選民的智慧，以及忍受治安惡化的能耐。

依照舊金山罷免博徹思的例子，兩地治安惡化情況類似，居民反彈程度也不分上下，有了博徹思破罷黜的前例，加上洛杉磯縣罷免連署的57萬基本盤，以及不堪司法改革引發的副作用，縣民有志一同，比照舊金山修理民主黨進步派模式，拉下博徹思的難兄難弟—洛杉磯縣的賈斯康，應該不是難事！

博徹思 罷免 洛杉磯

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