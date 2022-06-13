百萬罐嬰兒配方奶粉運抵洛縣

數百萬罐嬰兒奶粉，11抵達洛杉磯國際機場，12日抵達洛杉磯縣。（NBC 4）

隨著拜登 政府（Joe Biden）「空運奶粉行動」（Operation Fly Formula）持續進行，數百萬罐嬰兒奶粉，11日（周六）下午運抵洛杉磯國際機場 ，12日下午抵達洛杉磯縣。

NBC 4電視台報導，這是拜登總統第四次「空運奶粉行動」任務一部分，對求奶告急的父母來說，無疑是一大福音。

這波空運配方奶來自澳大利亞，預計未來幾天內，將於Ralphs和Albertsons商店內販售。

身為兩名孩子的母親布萊德威爾（Shirley Bridewell）說，「有些東西你認為那是重要的，但不會用完，尤其是在美國，但現實狀況並非如此。」

擁有一位七個月大嬰兒的柏南（Allison Bonang）說，「我要如何餵養我的孩子？」

在奶粉短缺之前，柏南正從歐洲替他的嬰兒購買奶粉，直到供應鏈短缺。「我試圖購買更多罐，但訂單被取消，我猜許多父母親，都是從歐洲訂購奶粉，如今我已囤積了一些。」

她說，她目前家裡配方奶夠用，希望這批貨能幫助其他人。

由於全美嬰兒奶粉大缺貨，許多父母疲於奔命「求奶」，不少不肖業者開始以此詐欺 ，洛市也正試圖遏止嬰兒配方奶價格詐欺行為。

洛市議會10日（周五）緊急批准市長賈西提（Eric Garcetti）發出的緊急聲明，防止嬰兒配方奶粉出現價格詐欺行為，規定以高出配方奶短缺之前價格的10%屬違法行為。