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更極端熱浪將出現6月15日達高峰

編譯組／綜合報導
天氣酷熱，民眾可至圖書館避暑。(洛杉磯縣圖書館)
天氣酷熱，民眾可至圖書館避暑。(洛杉磯縣圖書館)

熱浪過去，南加州12日（周日）起溫度下降，然國家氣象局表示，另一波「更極端」的熱浪將於14日（周二）起出現，各地溫度將更為溫暖，並在15日左右達到高峰。

連續數日的熱浪影響南加州山谷、內陸地區，部分地區溫度達百度，11日 （周六）山谷和沙漠地區高溫約90度左右，羚羊谷（Antelope Valley）的蘭卡斯特（Lancaster），測得南加州最高溫103度。

沿海地區11日依舊涼爽，早晨雲層少，有霧，溫度接近正常。聖塔蒙尼卡（Santa Monica）和霍桑（Hawthorn）及洛杉磯國際機場（LAX）溫度約維持在70度左右，洛杉磯市中心80度，巴沙迪那92度，北嶺（Northridge）為85度。

奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家岡伯格（David Gomberg）說，這波熱浪主要因高壓系統阻止冷空氣進入南加州，故溫度比往年的同期高出約十度。

這波高壓系統，12日起逐漸減弱並向東移，13日（周一）各地溫度將更為涼爽，然隨著南加州進入炎熱夏季，熱浪將於14日反彈，並於下周中期達到頂峰。

「這只是開始」他說，「隨著進入6月，極端溫度情況將更加明顯。」

岡伯格警告，下一波熱浪可能更加極端，建議人們多喝水、尋找有空調的住所，隨時查看親友，勿將寵物或兒童留在車內，避免在一天最熱的時候進行戶外劇烈運動。

此外，因炎熱乾燥條件和陣風，使高沙漠和山區野火威脅升高，預計14日持續蔓延至山谷地區。

熱浪 加州 南加

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