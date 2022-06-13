環保法規嚴格 僅九處允許篝火

加州 面向太平洋，海岸綫綿延近千哩，海灘星羅棋佈，但因爲環保法規嚴格的緣故，允許燃燒篝火（Bonfire）的，只有九處，成為加州民衆和世界各地遊人盛夏爭相前往消暑熱點。

1.洛杉磯縣多克韋勒海灘（Dockweiler Beach）

是洛杉磯本地居民最喜歡的篝火海灘之一，離洛杉磯國際機場 LAX步行只要15分鐘。雖然該沙面廣闊的海灘全天都會受到機場起降飛機噪音影響，卻反而成了一大特色。白天在海裡衝浪、沙灘排球、滑板、釣魚，或只是沿著海灘漫步做夢，晚上大家圍著篝火講鬼怪故事，燒肉烤蔬，處處飄香。該海灘北到Ballona Creek，南接El Segundo Beach，海灘上共有75個篝火盆，免費供民衆使用，不用預約，先到先得。

2.橙縣 新港灘（Newport Beach）

緊連比鄰巴爾博亞半島（Balboa Peninsula）的巴爾博亞碼頭（Balboa Pier） 的新港灘，因離電視劇「Gilligan’s Island」拍攝地Corona Del Mar海灘，只是一步之遙而吸引大批民衆。在Corona Del Mar的海灘上走一走，吹吹風，看看周邊豪宅林立的海邊社區，還有海灘懸崖下的「海盜洞」，晚上到新港灘海邊點燃篝火，錦上添花。

美中不足的是該海灘篝火炕相當有限，經常供不應求，所以前往之前應儘早計劃，以免向隅。

3.橙縣杭廷頓海灘（Huntington Beach）

如果和家人或朋友計劃白天去衝浪、看海鳥，晚上海邊篝火，杭廷頓海灘一定是聖蓋博谷民衆的首選。

作為衝浪運動訓練基地和全美衝浪公開賽常用賽場，杭廷頓灘也被稱爲「美國衝浪之都」，大街小巷和海邊沙灘到處可見肌肉帥哥和性感女郎。

將近200個篝火炕，使杭廷頓灘成爲加州火盆最多的海灘，不過因為全年遊人衆多，還是得提早計劃早早前往，且準備好柴火。周邊的便利店和雜貨店都有柴火出售，但常常供不應求。帶足柴火和食品，在夕陽西下時，燃一爐篝火，其樂無窮。每天晚上10點打烊清場。

4.聖地牙哥縣卡波里奧海灘（Cabrillo Beach）

面朝新港灘，背靠山崖，卡波里奧海灘被稱為老少皆宜的海灘，也是加州衝浪發燒友們喜歡聚集的地方。不衝浪的民衆，可以在沙灘上打排球、野餐、健行和攀岩，晚上篝火。

5.橙縣多黑尼海灘（Doheny Beach）

早在1931年，這裡就成為加州第一個州立海灘，佔地250畝，幅員廣大，衝浪、看日出日落、海邊篝火，都是特色。

但該地區海灘相當崎嶇，尤其是退潮時，亂石叢生，所以到海灘玩耍最好穿上沙灘鞋，避免腳底受傷。與其他很多海灘不同，該海灘的篝火炕可以預定，尤其是可以觀看跳水和返港漁船的觀望篝火點，常常供不應求。

6.蒙特利縣卡梅爾灘（Carmel Beach）

古色古香的小屋，鵝卵石鋪就的人行道和壯觀的海上日落，想想都會遊興大發。卡梅爾海灘號稱是世界上最浪漫的海灘之一，入夜在海灘上燃起篝火，星空下還可能偶遇海獺點點海豚成群。

不要忘記探索附近的潮汐池和海藻森林，參加沙堡建築競賽，並加入當地居民美酒和野餐製作行列。篝火只允許在第10大道以南的指定區域進行。

7.橙縣波薩赤卡灘（Bolsa Chica Beach）

南加州海釣發燒友赤腳捕魚的最佳地點，就是橙縣的波薩赤卡灘。綿延三哩的沙灘在1960年代初被定為州立海灘，白天衝浪、海釣，晚上篝火和露營。Bolsa Chica還為房車提供了許多露營地連接，營地邊上就有篝火炕，篝火時間為早上6點到晚上10點。

8.中加州聖路易斯歐比斯堡縣葛洛芙海灘（Grover Beach）

加州少有允許民衆和遊人將汽車開到離沙灘和篝火附近的篝火海灘，坐在汽車中都可以聞到篝火燒烤棉花糖的香味。除篝火外，還可在海灘上騎馬，在海濱滑板公園內滑冰，或沙灘健行。

9.聖地牙哥縣密慎灘（Mission Beach）

座落在知名度不高的貝爾蒙特公園（Belmont Park），也是美國唯一的海濱遊樂園區 ，九哩長的陽光海岸，沙灘和衝浪，被許多人認為是加州夏季篝火頭號海灘。

最大特點是篝火火坑距離海灘標誌性的三英里長的木板路，僅幾步之遙，倍添浪漫。