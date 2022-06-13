海邊沙灘篝火 南加獨特風景

海邊沙灘篝火，越夜越熱鬧。（記者楊青／攝影）

影音來源：記者楊青

持續90度以上的盛夏高溫，讓民衆飽嚐陽光加州 三伏酷暑威力，不過海邊篝火和抱著火爐吃西瓜的風景，南加 州，也是獨特。 海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

面向太平洋，海岸線綿延840哩，加州海灘星羅棋佈，夜晚的海灘上篝火點點，與天上繁星交相輝映，成為加州盛夏海灘特有的風景線，本地人，來自世界各地的遊人，凡是會玩的，樂此不彼。 海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

「熱到無處可逃，就去海邊」，夏天周末常常和全家去海邊納涼的馬先生一家，盛夏最流行玩法是海邊篝火，帶上柴火美食 ，早早佔得一處海邊篝火炕，夕陽西下時，篝火與炊煙一起點燃，也點燃孩子和大人整個晚上海邊歡樂。 海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

海邊沙灘篝火（Bonfire），是不少老一輩洛杉磯人熱愛的盛夏消暑方式。洛杉磯縣多克韋勒海灘（Dockweiler Beach）、橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）、新港灘（Newport Beach）、多黑尼海灘（Doheny Beach）、波薩赤卡灘（Bolsa Chica Beach），都有數量不等的沙灘篝火炕，臨海而建，水泥和沙子鑄成拙實的火盆，多的過百，少得十來個，民衆自己放上柴火，帶上美食，圍著火爐吃西瓜，愈夜愈熱鬧。

南加州篝火炕最多的海灘，當屬擁有「美國衝浪之城」的杭廷頓灘。將近200個篝火炕沿著好幾哩的海灘錯落鋪開。「周末和節假日一般到下午三、四點，所有的火炕都已有了主人」，海灘停車場上的工作人員會耐心地給每一位可能找不到火盆的車輛和民衆提前説明，以免大家停車後無法盡興後悔，不過很多民衆還是只進不出，尤其是酷熱的周末，海灘停車場常常一位難求。 海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）