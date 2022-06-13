我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

海邊沙灘篝火 南加獨特風景

記者楊青／洛杉磯報導
海邊沙灘篝火，越夜越熱鬧。（記者楊青／攝影）
海邊沙灘篝火，越夜越熱鬧。（記者楊青／攝影）

影音來源：記者楊青

持續90度以上的盛夏高溫，讓民衆飽嚐陽光加州三伏酷暑威力，不過海邊篝火和抱著火爐吃西瓜的風景，南加州，也是獨特。

海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）
海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

面向太平洋，海岸線綿延840哩，加州海灘星羅棋佈，夜晚的海灘上篝火點點，與天上繁星交相輝映，成為加州盛夏海灘特有的風景線，本地人，來自世界各地的遊人，凡是會玩的，樂此不彼。

海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）
海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

「熱到無處可逃，就去海邊」，夏天周末常常和全家去海邊納涼的馬先生一家，盛夏最流行玩法是海邊篝火，帶上柴火美食，早早佔得一處海邊篝火炕，夕陽西下時，篝火與炊煙一起點燃，也點燃孩子和大人整個晚上海邊歡樂。

海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）
海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

海邊沙灘篝火（Bonfire），是不少老一輩洛杉磯人熱愛的盛夏消暑方式。洛杉磯縣多克韋勒海灘（Dockweiler Beach）、橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）、新港灘（Newport Beach）、多黑尼海灘（Doheny Beach）、波薩赤卡灘（Bolsa Chica Beach），都有數量不等的沙灘篝火炕，臨海而建，水泥和沙子鑄成拙實的火盆，多的過百，少得十來個，民衆自己放上柴火，帶上美食，圍著火爐吃西瓜，愈夜愈熱鬧。

南加州篝火炕最多的海灘，當屬擁有「美國衝浪之城」的杭廷頓灘。將近200個篝火炕沿著好幾哩的海灘錯落鋪開。「周末和節假日一般到下午三、四點，所有的火炕都已有了主人」，海灘停車場上的工作人員會耐心地給每一位可能找不到火盆的車輛和民衆提前説明，以免大家停車後無法盡興後悔，不過很多民衆還是只進不出，尤其是酷熱的周末，海灘停車場常常一位難求。

海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）
海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

「海邊沙灘篝火，一定要人多，而且一定要帶足好吃好玩好喝的」，鑽石吧經常呼朋喚友前往海灘篝火的林先生表示，十多、20人一起前往沙灘篝火，一點不嫌人多，白天衝浪、游泳、戲水，或沙灘排球，或海邊健行；華燈初上時，衆人一起升火拾柴烹飪美食，海邊圍爐，觥籌交錯，野趣橫生。

海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）
海邊沙灘篝火，圍著火爐吃西瓜，洛杉磯人盛夏的另類浪漫。（記者楊青／攝影）

加州 美食 南加

上一則

世華婦女企管協會總會長陳阡蕙 南非首位華裔國會議員

下一則

環保法規嚴格 僅九處允許篝火

延伸閱讀

連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標

連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標
蘇州園林

蘇州園林
紐約市海灘開放 長島2處染菌暫關

紐約市海灘開放 長島2處染菌暫關

為遊民找家遇阻 紐森批「不要在我後院」心態

為遊民找家遇阻 紐森批「不要在我後院」心態
橙縣外海禁鑽油 油商反對 州議會不挺 法案觸礁

橙縣外海禁鑽油 油商反對 州議會不挺 法案觸礁
杭廷頓灘珠寶店 又被砸搶

杭廷頓灘珠寶店 又被砸搶

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人