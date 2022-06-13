防盜 南巴警局6/18免費蝕刻汽車轉化器 限40輛

車輛的催化轉化器。（記者李雪／攝影）

鑑於如今汽車 催化轉化器被盜情況越來越多，南巴沙迪那市警局將於6月18日，提供免費蝕刻服務，該市居民可以帶來他們的車輛，警方將免費將車牌號刻在催化轉化器上。

據警局通知，該局將與Larry's Union Service合作，於上午8點至下午12點在南巴市Mission街1100號的Larry's Union Service提供免費的催化轉化器蝕刻服務。該市居民可以開車前往，將免費把他們的車牌號碼刻在催化轉換器上。

華裔警探李庭裕（Richard Lee）介紹，近來看到催化轉化器盜竊案有所增加，尤其是針對豐田 普銳斯、本田 雅閣和本田Element。通過蝕刻車輛的車牌號，可以阻止小偷盜竊並幫助找回被盜的催化轉換器。

活動需要預先註冊才能參與，並且僅限40輛車。當局鼓勵市民儘早註冊，因為每30分鐘僅有五個名額可用。註冊可訪問 https://www.eventbrite.com/e/catalytic-converter-etching-event-tickets-345876926197。

市民必須在預約時間攜帶車輛、駕駛執照以證明居住地，以及車輛登記副本。有關更多詳情或問題，請致電 626-403-7285 或 [email protected] 聯繫偵探 Richard Lee。