我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

防盜 南巴警局6/18免費蝕刻汽車轉化器 限40輛

【南巴沙迪那市訊】
車輛的催化轉化器。（記者李雪／攝影）
車輛的催化轉化器。（記者李雪／攝影）

鑑於如今汽車催化轉化器被盜情況越來越多，南巴沙迪那市警局將於6月18日，提供免費蝕刻服務，該市居民可以帶來他們的車輛，警方將免費將車牌號刻在催化轉化器上。

據警局通知，該局將與Larry's Union Service合作，於上午8點至下午12點在南巴市Mission街1100號的Larry's Union Service提供免費的催化轉化器蝕刻服務。該市居民可以開車前往，將免費把他們的車牌號碼刻在催化轉換器上。

華裔警探李庭裕（Richard Lee）介紹，近來看到催化轉化器盜竊案有所增加，尤其是針對豐田普銳斯、本田雅閣和本田Element。通過蝕刻車輛的車牌號，可以阻止小偷盜竊並幫助找回被盜的催化轉換器。

活動需要預先註冊才能參與，並且僅限40輛車。當局鼓勵市民儘早註冊，因為每30分鐘僅有五個名額可用。註冊可訪問 https://www.eventbrite.com/e/catalytic-converter-etching-event-tickets-345876926197。

市民必須在預約時間攜帶車輛、駕駛執照以證明居住地，以及車輛登記副本。有關更多詳情或問題，請致電 626-403-7285 或 [email protected] 聯繫偵探 Richard Lee。

本田 豐田 汽車

上一則

洛市未成年人倉庫聚會 凌晨槍響3死4傷

下一則

內陸警查獲112件贓物汽車觸媒轉換器 逮捕28人

延伸閱讀

入室賊掃空現金名牌包 班森賀華男損失慘重

入室賊掃空現金名牌包 班森賀華男損失慘重
本田Pilot停啟系統失靈 近20萬車調查

本田Pilot停啟系統失靈 近20萬車調查
本田Pilot車停啟系統失靈 近20萬輛遭調查

本田Pilot車停啟系統失靈 近20萬輛遭調查
費城重案警探藉職務性侵3男罪成被羈押 8月判刑

費城重案警探藉職務性侵3男罪成被羈押 8月判刑
為改善芝加哥治安 Richard Boykin 請選民6/28投 #102神聖一票

為改善芝加哥治安 Richard Boykin 請選民6/28投 #102神聖一票
NBA總冠軍開打 勇士、塞爾蒂克球星名表火力大PK

NBA總冠軍開打 勇士、塞爾蒂克球星名表火力大PK

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人