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內陸警查獲112件贓物汽車觸媒轉換器 逮捕28人

記者啟鉻／綜合報導
被警方查獲的贓物車輛觸媒轉換器。（警方提供）
被警方查獲的贓物車輛觸媒轉換器。（警方提供）

內陸警方近日打擊非法汽車部件交易活動，查獲贓物112件汽車觸媒轉換器，拘捕嫌犯28人。

加州在新冠肺炎疫情發生後，居民車輛觸媒轉換器遭偷竊案件日漸增多，警方說，遭偷竊的觸媒轉換器最終流向汽車維修店及回收公司。由於汽車觸媒轉換器含有貴金屬，罪犯偷竊後能很快兌換現鈔，所以觸媒轉換器偷竊案屢見不鮮，在南加州各地發生很普遍。

近日，加州車管局（DMV）聯合內陸警方，包括奇諾岡、奇諾、厄浦蘭、蒙特克萊、安大略、芳塔那及其它聖伯納汀諾縣轄區警力，合力打擊觸媒轉換器偷竊及非法汽車零件交易案件。

聖伯納汀諾縣警方表示，執法人員調查了該地區64家汽車維修店及回收公司，扣留可疑偷竊的觸媒轉換器。最終拘捕28名嫌犯，查獲112件遭偷竊觸媒轉換器。警方在新聞發布說，盜竊案件給社區民眾造成很大傷害，導致經濟壓力。執法人員會繼續合作，在各個方面打擊犯罪，追究違法者責任。

據全美保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）表示，每件偷竊的觸媒轉換器，可以從不法回收者兌換50元至250元。但對於受害者來說，再購買安裝一個觸媒轉換器，費用遠遠高於這個數字。據全美汽車協會稱，車輛底盤較高的車輛，比如卡車、SUV及貨車，都是罪犯作案目標。擁有油電混合動力的Toyota Priuses車也是犯罪目標，因為這種油電混合動力車，對觸媒轉換器磨損很小。

汽車 加州 南加

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