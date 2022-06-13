我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

洛市未成年人倉庫聚會 凌晨槍響3死4傷

本報記者╱洛杉磯報導
警方正在調查12日凌晨在洛杉磯市播佑岡一個倉庫派對上發生的槍擊事件。（KTLA5截圖）
警方正在調查12日凌晨在洛杉磯市播佑岡一個倉庫派對上發生的槍擊事件。（KTLA5截圖）

警方正在調查6月12日(周日)凌晨在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）一個倉庫舉行的聚會上發生的槍擊事件，造成至少三人死亡，另外四人被送往醫院。

據洛杉磯市消防局，消防員和護理人員於清晨12 時27分被派往東14街3300街區，有兩人當場死亡。

據洛杉磯市警察局媒體關係部門報導，警方於凌晨12 點時29 分接到電話，稱其一名朋友在該地點被槍殺。

洛杉磯警察局探員卡里略(Frank Carrillo)指出，經調查和確認，發現有三人死亡，另外四人被送往醫院。 「有些人情況穩定，有些人狀況不佳」。

但警方說：尚不清楚現場有多少人參加，但看來是某種聚會或活動在進行。

附近的鄰居們則說他們聽到槍聲。「這些槍聲把我們吵醒了」，住在距離倉庫兩扇門的卡爾扎達 (Patty Calzada) 說。她通過安全攝像頭看到了騷動。她說，槍擊後逃離大樓的許多年輕人看起來還未成年。 「他們大喊大叫，非常驚恐」。

另一位居民說，他的妻子在聽到兩聲槍響後把他叫醒，總共一連響了十聲，一分鐘後又響了五聲。這名只透露姓名的男子吉爾伯特說，他的妻子告訴他，在街上奔跑的年輕人看起來不超過 16 或 17 歲。

鄰居們說，倉庫裡曾經舉行過一些派對，引起警方注意。

警方正在調查12日周日凌晨在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）一個倉庫...
警方正在調查12日周日凌晨在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）一個倉庫舉行的聚會上發生的槍擊事件，造成至少三人死亡，另外四人被送往醫院。（KTLA5截圖）

洛杉磯 警察 槍擊

上一則

百萬罐嬰兒配方奶粉運抵洛縣

下一則

防盜 南巴警局6/18免費蝕刻汽車轉化器 限40輛

延伸閱讀

洛市驕傲遊行喜慶回歸 首位同性戀消防局長發聲支持

洛市驕傲遊行喜慶回歸 首位同性戀消防局長發聲支持
洛杉磯市年輕人倉庫聚會 驚爆槍案 3死4傷

洛杉磯市年輕人倉庫聚會 驚爆槍案 3死4傷

反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行

反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行
洛市繁忙十字路口 車子失控連撞9人

洛市繁忙十字路口 車子失控連撞9人
防哄抬 洛市發布嬰兒奶粉控價令 禁漲超過10%

防哄抬 洛市發布嬰兒奶粉控價令 禁漲超過10%
滑翔傘遇強風 佛州3母子撞橋1喪命 爆船長「斷繩保船」釀禍

滑翔傘遇強風 佛州3母子撞橋1喪命 爆船長「斷繩保船」釀禍

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人