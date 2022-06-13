Five Guys 洛城人最愛速食 In-N-Out稱雄聖地牙哥

Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

KTLA電視台報導，根據Top Agency 3月發布的研究指出，Five Guys是洛杉磯 人心目中第一名的速食店，擊敗Chipotle Mexican Grill，與洛杉磯本地的In-N-Out Burger。第四名為麥當勞 （McDonald's），緊接著是Chick-fil-A。

In-N-Out粉絲可能對排第三名感到驚訝，這家連鎖速食店於1940年代在聖蓋博谷成立，被認為是洛杉磯最具標誌的快餐店。

然而，從洛杉磯向南走，In-N-Out似乎愈受歡迎。該速食店在聖地牙哥受歡迎速食店中排名第一，領先排名第二、三名的Chipotle和麥當勞。第四、五名分別為Carl's Jr.與Jersey Mike's。

在舊金山 灣區，Chick-Fil-A是當地居民首選。這家炸雞店，在調查的30個地區中，拿下七個地區的首選，除舊金山外，還有波士頓、底特律、紐約、鳳凰城、鹽湖城與波特蘭。

該研究追蹤2021年全國速食店客戶數據。研究發現，速食店消費於2021年有所增加，主要是這些店的得來速（drive-thru）在新冠肺炎疫情期間帶來的便利性。

全國範圍內，速食店業績增長33.06%，其中漢堡連鎖店增長54%。

對加州而言，2021年速食消費量增加49%，在全國50個州排名第十。全州最受歡迎的速食店為麥當勞。

研究並表示，2021年Sonic在全美14個州最受歡迎，也是全美最受歡迎的速食店。Wendy's和Taco Bell並列第二，在九個州排名第一。