對抗高油價 正確踩油門和煞車、汽車減重…這幾招管用

原來少做這個動作，可以省最多的油。（記者張宏╱攝影）

面對加州高油價，不少華裔駕車人希望尋得省油良方，除了少出門、加油點數這些常識，美國能源部 也分享了多個省油方法，其中一招能讓每加侖省下0.23元到0.46元。

美國能源部（U.S. Department of Energy）日前分享多個省油良方，包括正確踩油門和煞車，也能省下不少油耗。根據能源部的數據，當車速超過50哩╱小時，油耗通常會迅速上升，以超過50哩╱小時速度每行駛5哩，油耗估計會增加每加侖0.23元╱加侖。汽車 引擎運作越使勁，就會消耗越多的汽油。快速的加速和高速行駛會使汽車發動機消耗更多汽油，突然煞車也常會浪費燃料。這就是為什麼能源部建議大家滑行到紅燈或滑行下山的原因。

其次是保持汽車引擎正確維護，根據能源部數據，正確維護車輛花費的短期成本可平均提高4%的油耗，但結果會因車輛的運行狀況而異。修復汽車嚴重的問題，例如氧傳感器故障，可將汽車的里程提高多達40%。檢查汽車手冊了解應該多久進行一次維護，這將取決於車齡和型號。對於較新的汽車，通常建議每2萬到3萬哩要檢查一次。這樣做能每加侖節省0.13元。

減少汽車的重量能省油嗎？有華人網友表示，為汽車減重能省油，如去掉一排座位、減少汽車後備箱的存貨，畢竟瘦子和胖子的油耗還是差挺多的。對此能源部的說法是，根據額外重量相對於車輛重量的百分比，減少儲存在車輛中的額外100磅重量將使每加侖行駛里程增加約1%。但減重對於較小的車輛來說意義不大，這麼做也就每加侖省下0.03元。

等紅綠燈也有玄機？根據美國能源部的數據，一輛車等紅燈平均需要大約45到120秒的汽油，而啟動汽車只需要大約10秒的汽油。較新的汽車在等待紅綠燈時會自動停止發動機，目的是為了節省燃油，且可在一天內處理數十次啟動。如果以其他方式安全停車超過10秒，不管新車還是舊車可考慮關閉發動機以節省汽油，預計每分鐘可節省0.01元至0.02元。根據汽車發動機尺寸和空調使用情況，長時間停車且打開引擎，會導致每小時最多消耗半加侖燃油。

汽車輪胎充氣正常也能每加侖節省0.02元 ，輪胎會隨著時間的推移而失去壓力，要至少每月檢查輪胎並確保正常充氣。要了解汽車的最佳PSI等級，可查看汽車手冊或貼在駕駛者側門框上的貼紙。它通常在30到35PSI範圍內。輪胎每低於最佳PSI額定值的1個PSI，充氣不足的輪胎將使油耗降低約 0.2%，且會降低輪胎的使用壽命。

超市消費攢的點數可換成油點，加油站的會員可省一點，信用卡 有時會有5%加油折扣，比如Costco加油及Citi配套卡返點，如Chase的Freedom Unlimied信用卡現在第一年上限6000元加油有5%的折扣。信用卡有時有其他商店的折扣，可以買成加油的禮品卡。

還有網友貢獻比較奇葩的省油方式，一個網友說，建議加油一大清早去，氣溫低的時候同樣體積的油比較多一點點。還有人建議去加油站擠油槍裡面的油，就是刷卡前後使勁把油槍往油箱裡抖幾下，這麼做很耗時但是省錢。