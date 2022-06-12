海南會館40年慶 500鄉親同樂

海南會館第20屆會長王纘利（左）和監事長潘正桐。（記者張宏╱攝影）

南加 海南會館11日在羅斯密舉辦創立40周年慶典，500多名海南僑胞聚集一堂，現場不僅有各種歌舞表演，還有抽獎等，氣氛十分熱鬧。

會長王纘利表示，南加海南鄉親眾多，11日晚召開40周年年會暨第20屆理監事會。同時回顧海南會館過去40年重要事蹟，包括分布在華埠 和艾爾蒙地等地的會所竣工，舉辦2005年海南鄉團聯誼大會。海南會館也是越柬寮僑社一員，雙方緊密合作，積極參與教育醫療賑災，希望未來大家緊密合作，把海南人帶到主流社會。

理事長潘正桐表示，他代表第20屆理監事會同仁向鄉親表達感謝，40年時間對海南會館是一個漫長的奮鬥過程。感謝所有同鄉和社團的支持和鼓勵。

海南會館原名美國南加州 海南同鄉會，成立於1982年1月31日，由史克晃提倡成立，同鄉會的宗旨為聯絡感情、促進團結、發輝互助、服務同鄉。為推動鄉親福利為依歸，於1994年更名為美國南加州海南會館。館址座落於洛杉機華埠，2009年購買新址。新館建築前面為天后宮，後面為海南會館。海南會館和天后宮、昭應祠為一體的建築非常宏大。會館定期舉辦各種活動，服務同鄉，如春節晚會、母親節、父親節、中秋節敬老愛幼等，還頒發優秀學生獎學金、中文課堂、排排舞教室、卡拉OK同樂、合唱團、定期舉辦旅遊等。