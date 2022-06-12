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高溫、乾旱…美西今夏難熬 野火大戰不斷

編譯組／綜合報導
加州野火發生頻率越來越高。（報系照片）
加州野火發生頻率越來越高。（報系照片）

全球氣候變遷導致美西的夏季越來越乾熱，野火的發生頻率也越來越高。2021年一年，加州毀於野火的面積就達250萬英畝；2022年至今，2000多場大小火災已經燒掉1萬1000英畝的土地。橙縣消防局長芬內西（Brian Fennessy）甚至悲觀預測，2022年接下來的四至六個月都將持續面對野火威脅。

洛杉磯縣消防局長歐斯比（Daryl Osby）也不敢樂觀。依照目前的狀況研判，他說今年將會是與野火大戰不斷的一年，因此洛縣、橙縣、范杜拉已經展開聯合行動，備妥更多消防直升機以防隨時可能竄出的野火。但是單靠地方政府顯然不夠力，加州甚至聯邦都得加入，因此加州消防官馬歇爾（Brian Marshall）已經承諾會再提升消防準備。加州去年的滅火經費已經高達11億元。

芬內西、歐斯比、馬歇爾與其他各縣、各州、聯邦的消防官員9日齊聚洛杉磯，參加年度消防大會。對於加州2022年的野火情勢與防火準備，他們與其他專家都提出各自看法，但是幾乎全體一致同意的是，今年的植披乾燥程度遠勝以往，水分較2016年同時期少了40%，有人甚至說今年是他們消防生涯中植披最乾的一年。

范杜拉縣消防局長嘉德納（Dustin Gardner）表示，南加這幾年來越來越熱、越來越乾，加上限水規定，家家戶戶都有起火的危險。Union of Concerned Scientists的首席氣候學者達爾（Kristina Dahl）更指出，任何都會區與山林區的交界地帶都是野火的高風險區，加州的夏季已然成為高危之季。

以橙縣5月發生的海岸火災（Coastal）為例，消防局長芬內西就說，當天跟其他正常日子沒有兩樣，既沒有聖塔安那焚風，大氣濕度也達70%，氣溫只有70多度，但是還是發生了燒毀20多棟民宅的野火。他說，不必問專家都知道，這都是氣候變遷造成的，在他40多年的打火生涯中，從沒見過如此詭異、迅猛的山火。

不過，會議剛落幕，南加州又將迎來一波超高溫的熱浪，沙加緬度可達106度，Borrego Springs可達117，相對於去年同期的熱浪引發Sugar與Beckwourth Complex野火，今年的夏天恐怕真的很難熬。

橙縣的海岸火災。（報系照片）
橙縣的海岸火災。（報系照片）

加州 橙縣 氣候變遷

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