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月薪2100 與人合租花800 加州居大不易 留學生喊住不起

編譯組／綜合報導
加州居大不易，留學生大喊住不起。（Getty Images）
加州居大不易，留學生大喊住不起。（Getty Images）

洛杉磯時報報導，自從2000年開始，美國獲得的諾貝爾獎三分之一得主是移民，他們一開始都是以學生身分前來美國念書。但現下的難題是，念書期間的房租與生活費越來越高；就算拿到學位後半工半讀，房租還是壓得他們透不過氣，長此以往美國恐將失去最重要的人才來源。

以戴維斯加大的經濟學者Giovanni Peri為例，他20年前就是由義大利前來美國深造，最後取得柏克萊加大的碩士學位。他說，還好當年找到的是租金管制的房子，如果租金再高個20%，他很可能就會放棄在美國念書了。

五年前從肯亞到加州念書的Sally Ireri也說，她沒想到在美國念博士會是那麼煎熬的事。她希望留在河濱加大繼續攻讀博士，繼續她對蚊子傳染病的研究，但是就算一邊還在教書，每月收入還是只有2500元，光是合租租金就要分攤750元，28歲的她迷惘地說，她真的不知道還要不要再繼續撐下去。

Giovanni Peri、Sally Ireri，還有其他更多留學生強調，疫情爆發後的這幾年對留學生來說的挑戰特別大，除了他們不夠瞭解美國的租屋市場，難以找到便宜的租屋，就算真的找到了，房東也希望租給土生土長的美國人，而不是沒有信用紀錄的外國留學生。

但是就算大學的宿舍也不見得便宜。2018年由印度到加州念博士的Mukesh Kulriya就說，洛杉磯加大給他的宿舍月租1400元，但他教書的月收才2100元，33歲的他真的不知道每月剩700元要怎麼半工半讀。最後他選擇搬到校外，每月花800元與人合住。

但是上述這些人都還算是幸運的，有些付不起租金的學生只能睡在街頭或是車上，要不然就是偶爾蹭一下同學的房子，留在美國念書沒有最煎熬，只有更煎熬。但就如Center for Global Development的學者Michael Clemens所說，如果他們選擇離開美國，損失最大的將是美國，因為他們才是持續發展的最大人才。

租金 留學生 洛杉磯加大

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