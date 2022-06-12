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聖伯納汀諾市長初選 越裔陳海倫高票勝出

記者啟鉻╱聖伯納汀諾報導
越裔陳海倫（右二）與家人在一起。（陳海倫競選官網）
越裔陳海倫（右二）與家人在一起。（陳海倫競選官網）

南加內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）市長選舉，越裔女性參選人陳海倫（Helen Tran）通過初選，將與另一位曾擔任市府律師的參選人Jim Penman在11月8日決選。一旦陳海倫最終勝選，她將成為該市歷史上第一位亞裔女性市長。

此次角逐聖伯納汀諾市市長職位的共有七位參選人，從目前公布得票數來看，陳海倫獲40.87%支持率，第二位是前市府律師Jim Penman，獲20.82%支持率 ，兩人差距較大。參選的現任市長John Valdivia位居得票數第三位，與決選無緣。

陳海倫是前市府人力資源主管。此次以支持率最高參選人通過初選，她表示，表明努力獲得回報。她在選戰中一直與選民對話，傾聽選民聲音，強調這次選舉對於城市的重要性，表明自己是讓聖伯納汀諾市繁榮的下屆市長最合適人選。

陳海倫曾在西柯汶那市府擔任人力資源主管，她在競選文宣中說，她是一名公務人員，也是非營利機構的領導人，以及三個孩子的母親，曾以越南難民女兒身分來到美國追求夢想。她在聖伯納汀諾長大，在Cajon High School高中畢業，也是家裡第一個考入大學的人，獲得聖塔克魯茲加州大學（UC Santa Cruz）學士學位。

陳海倫從高中開始就為從政做準備，多次為南加州參選人助選。2006年她進人聖伯納汀諾市府工作，從事人力資源管理，十年後成為市府最年輕的人力資源總監。同時，她也努力回饋社區服務公益，擔任聖伯納汀諾女性選民聯盟成員、縣健行步道委員會成員，以及曾任縣公園娛樂和社區服務委員會成員等職。

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