陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望

台灣移民之子陳仁宜第一高票晉級加州主計長決選。(美聯社)

加州 主計長候選人陳仁宜(Lanhee Chen) 第一高票晉級加州主計長決選，這帶給共和黨 人希望，期望他能做一些共和黨自2006年以來從未做的事：在加州贏得全州範圍的重要辦公室職位。

陳仁宜在7日初選贏得最多選票，籌集競選經費約為260萬元、已超過可能的民主黨 競選對手郭嫻(Malia Cohen)，並在全國共和黨圈受到注目。他曾擔任羅穆尼(Mitt Romney)與盧比奧(Marco Rubio)競選政策顧問。

作為台灣移民之子，共和黨領袖認為，陳仁宜可將共和黨影響力擴及原先大部分是白人選民基礎之外的選票。共和黨全國委員會發言人施佩爾(Keith Schipper)表示，南加韓裔眾議員史提爾(Rep. Michelle Steel)參與2020年選舉，使她所在橙縣選區的共和黨亞裔美人投票率提高14%。

共和黨主席帕特森(Jessica Millan Patterson)指出，陳仁宜是唯一可讓加州民主黨為其財政不佳負責的候選人。正考慮參選2024年總統大選的溫和派共和黨籍人士、馬里蘭州州長霍根(Gov. Larry Hogan)，曾出席陳仁宜的籌款活動。

然而，儘管一切聽起來很有希望，但加州兩極分化政治型態的原始數據，對陳仁宜並不十分有利，僅有24%註冊加州選民是共和黨人，民主黨人則有47%。黨派之間選民很少越界投票給不是所屬政黨的候選人。

長期擔任加州民主黨策略家梅瑞爾(Katie Merrill)表示，因為加州共和黨人太少了，沒法可解決這種態勢。她指出，共和黨想要在全州範圍獲勝，必須贏得壓倒性的獨立選民、甚至部分民主黨人選票，但是，這不是加州獨立選民與民主黨選民的行為模式。

在7日投票結束之後，陳仁宜明白這項挑戰。他在聲明表示，想要在11月獲勝，必須付出長期以來在加州從未見過的努力。需有更多義工在加州傳播他的信念，需籌集更多經費，以確保可告訴全州選民他的參選資格與能力。

陳仁宜在7日初選贏得最高比率選票(截至8日為37%)，與他最接近的競爭對手是公平委員會主席郭嫻得票率21%。排名第三是民主黨籍蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）16%。

陳仁宜與郭嫻都承諾將成為加州財政的強勢監督者，這是加州主計長的主要工作，有權審計任何花費州經費的政府機構。並且擔任78個州委員成員，從保護加州海岸線到監督醫療設施等。

陳仁宜允諾「一天一次審計」(an audit a day)，並強調他與共和黨關係是重點，因為不會是受制於民主黨的州政府監督者。