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蘇麗絲壓倒性連任 華人扮演要角

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）和她的工作人員一起慶祝順利連任。（蘇麗絲辦公室提供）
洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）和她的工作人員一起慶祝順利連任。（蘇麗絲辦公室提供）

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），在7日初選中以超過七成支持率高票連任，該選區居民高達七成左右為華人和亞裔，蘇麗絲得到了眾多華人支持。

蘇麗絲在本次初選面對四名挑戰者，最後以9萬9865張得票和74.17%的得票率，獲勝連任。這也是此次洛縣初選中唯一得票過半、直接當選、無須決選的參選人。

蘇麗絲發表勝選感言表示，她在2014年首次競選洛杉磯縣政委員時，向第一區居民承諾全力為大家服務，過去八年，她每天都信守這個承諾。她非常感謝選民的支持，並期待再為社區服務四年。

2021年選區重劃之後，洛縣第一區包括聖蓋博谷華人聚居的廣大地區，從蒙特利公園市、阿罕布拉、聖蓋博到東區的羅蘭岡、哈岡、核桃和鑽石吧等。多個華人團體和支持者在本次初選中舉辦多場大型活動和籌款，支持蘇麗絲連任。華人社區領袖表示，多年來，蘇麗絲施政公平公正，對華人社區幫助很大，包括反歧視亞裔和反仇恨犯罪。

蘇麗絲表示，自己同樣來自移民家庭，她的父母也同樣辛苦移民來美，為了自由的生活和孩子的教育以及爭取更多機會努力一生，她為同樣的價值觀不懈奮鬥。

從2001年至2009年，蘇麗絲先後當選加州第31和32區聯邦眾議員，轄區包括東洛杉磯和聖蓋博谷。2009年至2013年期間獲任聯邦政府第25任勞工部長，卸任後返回洛杉磯繼續從政，2014年6月當選洛杉磯縣縣政委員，2018年6月換屆選舉，因無人挑戰自動連任。

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）在7日初選中，以超過七成的...
洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）在7日初選中，以超過七成的支持率高票連任。（蘇麗絲辦公室提供）

蘇麗絲 華人 洛杉磯

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