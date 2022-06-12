世華婦女訪僑教中心 20分會代表出席 徐佳青為台攬才

世界華人工商婦女企管協會總會代表和21個海外分會代表11日拜會洛杉磯僑教中心。（記者張宏／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會第11屆總會長陳阡蕙帶領21個海外分會代表11日拜會洛杉磯 僑教中心，正在洛杉磯訪問的僑委會副委員長徐佳青，以及僑教中心主任陳敏永一起歡迎世華會代表團造訪。

現場播放了僑委會90周年的視頻，徐佳青表示，僑委會為了服務海外僑胞，聯繫台灣和海外僑胞推出各種平台和項目，如僑生人才大聯盟平台，讓海外華人企業家能在該平台尋找人才。台灣現在需才若渴，為擴大能量，鼓勵海外僑生回台灣接受高等教育 、投入各種產業，實現雙向交流。僑委會作為中間平台，幫助企業事業尋找人才，同時也幫助人才找企業。同時僑委會還設立海外華語文學學習中心，提供當地18歲以上的人學習華語文的機會。目前有45所華語文學習中心在歐美地區營運，其中美國有35所，未來僑委會也會鼓勵當地僑校申請設置學習中心。

世華總會長陳阡蕙（中）向徐佳青（左）和陳敏永贈送禮物，（記者張宏／攝影）

世華總會長陳阡蕙向徐佳青和陳敏永贈送禮物，她表示，感謝僑委會為海外僑胞提供多種資源，世華是僑委會工作堅定的支持者。世華在台灣、歐美地區都有分會，串聯起來可以發揮更大的作用。像這次活動就吸引北美地區20多個分會代表出席，展示了世華的能量。

陳敏永向大家介紹了僑教中心的歷史，他表示，僑教中心室內面積2萬多平方呎，為當地僑胞提供各種服務設施。感謝世華團隊專程從台灣過來，協助政府和美國及加拿大國會議員交流。僑委會為擔當好橋樑紐帶作用，舉辦兩屆海外台商精品選拔和全球青商潛力之星選拔賽，幫助海外台商永續發展注入新血和提供各種支持。