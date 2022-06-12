成本太高 中資企業Smithfield Foods關閉洛縣肉品加工廠

Smithfield Foods關掉加州最後一間豬肉加工廠。（Smithfield Foods食品公司網站）

為Farmer John肉品包裝的Smithfield Foods關掉加州最後一間豬肉加工廠。（Smithfield Foods食品公司網站）

在美國的中資企業Smithfield Foods 10日宣布，2023年2月將要關閉為在洛杉磯 縣弗農市（Vernon）的豬肉加工廠，另外也在考慮關閉加州 的農場，因為在加州經商的成本實在太高。

Smithfield Foods創立於1936年，但在2013年賣給香港掛牌的中資公司萬洲國際。位在弗農的豬肉加工廠隸屬於Farmer John品牌，集團強調加工廠關閉後加州的Farmer John產品供應不會受到影響。

弗農加工廠現有1800名員工，如果願意留到最後才離職，公司將發給資遣費、額外獎金，並提供轉業協助。至於時薪高於21元的資深員工，企業將安排轉調其他工廠。

美聯社分析，Smithfield Foods退出加州並不意外，原因之一正如集團所說，經營成本太高，除了水電瓦斯費是其他州的350%，還有各種附加稅；另外則是弗農加工廠近年頻遭動保人士抗議，在新冠疫情 期間又爆出300人的大規模感染，遭到職業安全暨健康標準委員會（Cal/OSHA）開罰6萬元。