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Meta挨告 家長控：殘害女童心靈 致自殘、飲食失調

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
社交軟件逐漸變成給人壓力，即散播不實謠言的平台。（截至unsplash）
社交軟件逐漸變成給人壓力，即散播不實謠言的平台。（截至unsplash）

一名現年19歲的紐約女子的父母於6月6日（周一）向加州北區（Northern District of California）地方法院向Meta（舊名：Facebook）旗下的Instagram提出人身傷害訴訟，指出因其造成他們女兒患有飲食失調及其他多樁心理健康問題。

現居紐約長島（LongIsland）的斯賓塞（Spence）夫婦稱，女兒亞歷克西斯（Alexis）在他們不知情的情況下，於11 歲時開始使用 Instagram，低於Instagram要求的最低年齡小兩歲，此後便對此上癮，造成該女子心靈上的壓力，焦慮、抑鬱等多項疾病。 

該訴訟由社交媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center）協助斯賓塞夫婦提出，並表示，該受害女子因對社交媒體上癮造成了心靈傷害，包括上癮、焦慮、抑鬱、自殘、飲食失調，及自殺念頭。 斯賓塞夫婦也不是唯一的受害者，因Meta社交軟件中令人上癮的設計，使得多名未成年子因多個平台帳戶受到情感和經濟上傷害的人不計其數。

斯賓塞夫婦表示，亞歷克西斯現在還能活著是一個奇蹟，父母為她拼盡了全力，包括在多個層面上為她提供適時的幫助，但時不時，還是非常擔心她的安全。

亞歷克西斯則表示，她在11歲時開始使用Instagram，以便瀏覽當時流行的線上遊戲，但此她的平台上便被飲食失調和自殘有關的內容所淹沒，身為一個11歲的孩子，除了被動式吸收這些資料以外，並無其他選項。亞歷克西斯更激動的表示，Instagram上的內容讓他當時每天處在痛苦之中。

斯賓塞夫婦聲稱在亞歷克西斯使用社交軟體後才發生變化，並補充說明，「我們的女兒從一個充滿自信、愛心的孩子變成一個沮喪、憤怒、孤僻的人，讓我們感覺我們失去了從前的女兒。」並在事發過後帶女兒接受專業心理健康治療。 

斯賓塞夫婦表示，起初他們並未意識到社交媒體帶來的毒害性，直至Meta前產品經理豪根 (Frances Haugen) 發布了數千頁的Facebook內部文件，才發現事情的關聯性。

豪根於2021年10月透過華爾街日報（Wall Street Journal）和其他幾家媒體共同發表，Facebook曾委託研究其平台上的負面或煽動性內容所造成的潛在危害，其結果指出眾多青少年曾因身體形象問題造成心靈疾病，但並未採取行動阻止。在去年10 月向國會作證時，豪根更聲稱Facebook 忽視了對其平台可能對兒童心理健康產生有害影響的擔憂。 而斯賓塞夫婦也是在閱讀了豪根分佈的文件後，才了解事情嚴重性。

據了解，這也不是第一起因社交媒體引起的爭議，Facebook、Instagram、Twitter等社交平台就曾因多個頗具爭議性的遊戲挑戰屢次出人命。2013年風靡青少年間的藍鯨遊戲挑戰（Blue Whale Challenge） 、MOMO挑戰（MOMO Challenge）等，就曾因其遊戲的挑戰性質多番造成青少年死亡的案件層出不窮，甚至遍及全世界。其中許多成年人士更是在平台上，蓄意誘導未成年人出格以滿足私慾，而青少年少女更是受社交平台上的影響，穿著打扮走向性感，只為博取關注。

藍鯨遊戲挑戰的參與經過，均由通過社教軟件傳送血腥的視頻吸引未成年人進入，然後隨機配給他們一名導師，接著每天完成派送任務，包括一整天觀看恐怖片、切腕，爬到屋頂，在身上雕刻鯨魚形狀等任務，而進行到第50天，便會指派不同的自殺方式，誘導參與者自殺。在藍鯨遊戲挑戰引起多方關注後，MOMO挑戰便取而代之，繼續引發世界各地眾多青少年的自殺風潮。

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